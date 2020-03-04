【新冠肺炎】要錢不要命 廣州一女賊潛入隔離病區偷手機

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情肆虐，醫院隔離病區被視為高危地區，但仍有人為牟利而以身犯險。廣州市白雲區嘉禾街派出所昨抓捕一個偷手機的女賊，她2日去過醫院的隔離病區，曾密切接觸過新冠肺炎確診患者。

女賊行竊翌日即被捕 核酸檢測呈陰性

據內媒，3月2日21:15分，社會人員楊某（女，22歲，無業）非法潛入廣州市第八醫院嘉禾院區1號住院樓3樓隔離病區，偷竊住院患者手機1部後離開醫院。患者發現自己手機不見後立即告知值班醫護人員，醫護人員第一時間向丟失財物患者了解情況並報警。

隨後嘉禾街派出所聯合相關部門展開調查並查閱視頻監控，尋找她的行蹤，最終在3日16：54將其控制並由救護車帶回第八醫院隔離；當天21：30，醫院采集其鼻、咽、肛拭子3份送廣州市疾控新冠核酸檢測，結果均為陰性。

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根據公安機關調查反映，楊某系貴州銅仁印江土家族苗族自治縣人，有多起盜竊前科，從其身上搜出4部手機，其中1部為從醫院8號病房盜竊所得（該病房住有一名67歲男性患者）。楊某潛入隔離病區並盜走新冠肺炎確診病例手機，故判定其為密切接觸者。目前留院隔離留觀。

事件發生後，網民對此議論紛紛。有人稱女賊「要錢不要命，連隔離病房確診患者的手機都敢偷」；還有人稱，「進入三月了，小偷也開始復工了」。

責任編輯：尹航

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