世衛譚德塞：世上無人對新冠病毒有免疫力  死亡率約3.4%

▲ 新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎，武漢肺炎）疫情全球大爆發，世界衛生組織秘書長譚德塞當地時間3日表示，新冠病毒是新病毒，沒有人具有免疫力，代表更多人容易感染，並公布全球死亡率約3.4%。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎，武漢肺炎）疫情全球大爆發，世界衛生組織秘書長譚德塞當地時間3日表示，新冠病毒是新病毒，沒有人具有免疫力，代表更多人容易感染，並公布全球死亡率約3.4%。另外，他憂心個人防護設備短缺損害各國應對能力。

世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦記者會上說明病毒疫情最新情況，表示目前全球累計9萬893宗新冠病例、死亡3110例。

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譚德塞指出，隨資訊增加愈來愈能了解這種病毒疾病，並非嚴重急性呼吸道症候群（SARS），也不是中東呼吸症候群（MERS）及流感。它是具有獨特特徵的獨特病毒，也是一種新病毒，沒有人對此具有免疫力，代表會有更多人容易感染。

新冠病毒傳播效率不如流感

他說明正名為COVID-19的新冠病毒，與流感重要區別包括：

其一，新冠病毒傳播效率不如流感，對流感而言，感染但尚未發病的人是主要的傳播驅動力，但新冠似乎並非如此。來自中國的證據顯示，只有1%的新冠肺炎病例沒有症狀，且大多數病例在2天內出現症狀。 其二，新冠肺炎嚴重性高於流感，目前全球死亡率約3.4%，而流感死亡率遠遠低於1%。

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隨疫情蔓延，他說現今外科口罩價格上漲6倍，N95口罩漲逾3倍，且要數月以後才能交貨，十分擔心囤積及濫用造成全球嚴重短缺，正在損害各國應對能力，無法保護醫護人員就無法停止病毒，呼籲各國採取激勵措施，鼓勵製造商提高產量。

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此外，譚德塞表示今天是他的生日，而最好的禮物是來自剛果民主共和國，已有2周沒有伊波拉病例報告，這對全世界都是好消息。

責任編輯：伍樂

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