  • 21°C
香港時間 : 2020304日 (三) 13:44
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 武漢肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【中美角力】美眾院今表決「台北法案」 中美防長通電籲對話解分歧

國情動向 12:46 2020/03/04

分享：

美眾議院預計4日進行參院修正版「台北法案」記名表決，要求美行政部門以實際行動，助台灣鞏固邦交及參與國際組織。預料法案在眾院通過後，還須再送回參議院表決通過，才交至美國總統特朗普簽署後生效。另一方面，中美防長同日通電話，同意透過對話磋商解決分歧。

眾議院與會議員要求以記名表決方式對法案進行投票，「台北法案」全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」，主旨為要求美國行政部門以實際行動，協助台灣鞏固邦交及參與國際組織。參院去年10月29日已以「一致同意」通過參院版法案；眾院外交委員會隔天也以口頭表決方式，無異議通過眾院版本。

美眾議院預計4日進行參院修正版「台北法案」記名表決

兩院法案版本原先內容幾乎完全相同，但眾議院相關委員會近期決定採用參院版法案案號，並對法案內容稍作修正，包括移除鼓勵美台簽署自由貿易協定的章節，改以呼籲美國貿易代表署進一步增強美台經貿關係等較廣泛文字取代。

由於參院版法案遭修改過，即使法案4日在眾議院表決通過，還是須再送回參議院表決通過一次，才會送出國會，交至特朗普簽署後生效。

眾院版「台北法案」連署人民主黨籍眾議員西奇里尼（David Cicilline）昨在院會中表示指出，大陸不斷試圖限制台灣在國際上活動，包括奪取台灣邦交國。他強調，台灣是個共享美國對民主承諾的夥伴，在大陸試圖威嚇、孤立台灣之際，美國應該與夥伴站在一起，而法案將能對台灣、大陸政府傳達強而有力訊息。

中美防長通電　同意透過對話磋商解決分歧

另一方面，中國國務委員兼國防部長魏鳳和，周二（3日）應約與美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）通電話。魏鳳和先介紹中國防控情況，又表示中美兩軍要認真落實兩國元首早前就發展兩國關係達成的共識，本着平等和互相尊重精神通過對話磋商解決分歧，推動中美關係沿着正確軌道向前發展。

埃斯珀則對中方特別是軍方為防控疫情所作的努力表示讚賞，並表示願密切美中兩軍對話磋商，加強包括防疫抗疫方面的交流合作。

責任編輯：游昊雲

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】美國眾議院火速排審《台北法案》 為台灣鞏固「邦交國」
2019/10/29
【中美角力】美國眾議院火速排審《台北法案》 為台灣鞏固「邦交國」
美國參議一致通過台北法案 美加碼支持台灣「外交」
2019/10/30
美國參議一致通過台北法案 美加碼支持台灣「外交」
【台北法案懶人包】1分鐘看懂美方怎挺台灣「外交」
2019/10/30
【台北法案懶人包】1分鐘看懂美方怎挺台灣「外交」
美眾院外委會通過台北法案 蔡英文：肯定台灣堅守民主
2019/10/31
美眾院外委會通過台北法案 蔡英文：肯定台灣堅守民主
國防 外交 中美關係 台北 台灣 中國 美國 美國國防部 美國民主黨

下一篇文章

【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍　日本網民神回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國輪值聯合國安理會主席 舉辦反恐研討會分享新疆反恐經驗
中國輪值聯合國安理會主席 舉辦反恐研討會分享新疆反恐經驗
余文樂品牌衛衣有「港獨圖案」？他這樣回應
余文樂品牌衛衣有「港獨圖案」？他這樣回應
【新冠肺炎】官媒罕發文批中國防疫制度 指疾控中心地位過低
【新冠肺炎】官媒罕發文批中國防疫制度 指疾控中心地位過低
【新冠肺炎】世衛總幹事暗讚中方犧牲武漢拯救世界 否認受壓唱好中國（有片）
【新冠肺炎】世衛總幹事暗讚中方犧牲武漢拯救世界 否認受壓唱好中國（有片）
反制北京驅逐《華爾街日報》記者 美國下令中國官媒削減40%駐美員工
反制北京驅逐《華爾街日報》記者 美國下令中國官媒削減40%駐美員工
【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍　日本網民神回應
【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍　日本網民神回應