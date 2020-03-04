【中美角力】美眾院今表決「台北法案」 中美防長通電籲對話解分歧

美眾議院預計4日進行參院修正版「台北法案」記名表決，要求美行政部門以實際行動，助台灣鞏固邦交及參與國際組織。預料法案在眾院通過後，還須再送回參議院表決通過，才交至美國總統特朗普簽署後生效。另一方面，中美防長同日通電話，同意透過對話磋商解決分歧。

眾議院與會議員要求以記名表決方式對法案進行投票，「台北法案」全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」，主旨為要求美國行政部門以實際行動，協助台灣鞏固邦交及參與國際組織。參院去年10月29日已以「一致同意」通過參院版法案；眾院外交委員會隔天也以口頭表決方式，無異議通過眾院版本。

▲ 美眾議院預計4日進行參院修正版「台北法案」記名表決

兩院法案版本原先內容幾乎完全相同，但眾議院相關委員會近期決定採用參院版法案案號，並對法案內容稍作修正，包括移除鼓勵美台簽署自由貿易協定的章節，改以呼籲美國貿易代表署進一步增強美台經貿關係等較廣泛文字取代。

由於參院版法案遭修改過，即使法案4日在眾議院表決通過，還是須再送回參議院表決通過一次，才會送出國會，交至特朗普簽署後生效。

眾院版「台北法案」連署人民主黨籍眾議員西奇里尼（David Cicilline）昨在院會中表示指出，大陸不斷試圖限制台灣在國際上活動，包括奪取台灣邦交國。他強調，台灣是個共享美國對民主承諾的夥伴，在大陸試圖威嚇、孤立台灣之際，美國應該與夥伴站在一起，而法案將能對台灣、大陸政府傳達強而有力訊息。

中美防長通電 同意透過對話磋商解決分歧

另一方面，中國國務委員兼國防部長魏鳳和，周二（3日）應約與美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）通電話。魏鳳和先介紹中國防控情況，又表示中美兩軍要認真落實兩國元首早前就發展兩國關係達成的共識，本着平等和互相尊重精神通過對話磋商解決分歧，推動中美關係沿着正確軌道向前發展。

埃斯珀則對中方特別是軍方為防控疫情所作的努力表示讚賞，並表示願密切美中兩軍對話磋商，加強包括防疫抗疫方面的交流合作。

責任編輯：游昊雲

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