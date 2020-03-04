【減息影響】美聯儲緊急減息 中國人行會否跟隨？

為抵禦冠狀病毒肺炎疫情的衝擊，美聯儲（FED）周二緊急降息，中國人民銀行會否跟隨？分析師認為，國內貨幣政策空間進一步打開，3月中國人行大概率根據需要降息，降低實體經濟融資成本。

美聯儲本次降息50個基點（bp），FED主席鮑威爾暗示，美國經濟面臨的威脅不會很快減弱。這一決定得到了決策者的一致同意，是美聯儲自2008年金融危機最嚴重時期以來首次緊急降息，突顯出美聯儲認為快速演變的形勢嚴峻。

中國急需降低實體經濟融資成本

財富證券首席經濟學家伍超明分析，美聯儲降息有助於提振市場對全球第一大經濟體經濟增長的信心，加上最近全球其他央行也採取降息措施，整體上有助於全球市場信心的恢復，有利於資產價格的穩定和金融風險的平抑，當然也對國內A股構成利好。

至於中國央行是否會跟隨降息，伍超明認為短期內概率低。前期人民銀行針對疫情影響，在流動性供給和利率水平等方面出台了不少政策措施，當前要做的是讓政策落實到位，並觀察政策效果如何，等3月份數據出來後再評估能否完成年內統籌目標，再決定是否降息，所以3月份降息可能性較低，除非有特殊情況。

中信證券明明債券研究團隊則表示，國內貨幣政策空間進一步打開，3月國內央行大概率繼續降息，3月利率將進入新一階段的下行行情。

【新冠肺炎】2月財新中國服務業PMI降至26.5 綜合PMI降至27.5

【新冠肺炎】內媒揭復工數據造假：企業全日開住冷氣「扮工」

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，鑑於中國降低實體經濟融資成本非常必要而且緊迫，穩健貨幣政策需要更加靈活適度，及時下調存款基準利率有利於引導LPR下行、切實降低實體經濟融資成本。

官媒：月內公開市場操作「降息」可能性不小

華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，中國國內貨幣政策本身就有增量動作的預期。具體上看，基準存款利率調降和定向降準低是符合中期經濟修復的長邏輯需要的，有望3月落地；MLF新作降息和逆回購利率調降更多是應對短期情緒波動的「速效救心丸」。

值得注意，官媒《中國證券報》今日頭版評論稱，環球新一輪寬鬆浪潮撲面而來，降息成為普遍選擇。而這與國內支持經濟發展、壓降融資成本的貨幣政策訴求不謀而合，而近期市場利率常態化低位運行已為政策利率適時調降做好鋪墊，公開市場操作繼續「降息」內外條件已成熟，月內公開市場操作「降息」的可能性不小。

【新冠肺炎最新情況】內地僅新增119人確診 1月21日來新低、2981人死亡

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響