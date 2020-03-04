【肺炎疫情】美國國防部情報：新型冠狀病毒30天內或變全球瘟疫

▲ 美國國防部五角大樓的一份提供美國參謀首長聯席會議的情報摘要顯示，美國官員正在為新冠病毒造成的影響做準備。

新型冠狀病毒肺炎（新冠病毒，武漢肺炎）疫情全球蔓延，疫情傳回中國的風險急增，美國軍方情報或引證這一點。美國國防部五角大樓的一份提供美國參謀首長聯席會議的情報摘要顯示，美國官員正在為新冠病毒造成的影響做準備。這份情報估計，新冠病毒可能在未來30天內成為全球大流行（Pandemic ，又譯瘟疫）的傳染病。

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美媒《新聞周刊Newsweek》獲得的一份文件顯示，星期四聯合參謀長每日情報摘要曾指出，新冠病毒將在未來30天之內在全球蔓延，美國國家醫學情報中心（NCMI）也提出了大流行風險警告。

目前全球感染新冠病毒超過8萬人

報道說，由於中國以外持續的人際傳播，這場危機從可能警覺等級轉變成迫在眉睫的危機。

目前全球感染新冠病毒超過8萬人，美國有數十病例及部份死亡病例。而且美國疾病控制與預防中心（CDC）已確認有兩個病例來源不明，這表明可能已出現社區傳播現象。部署在全球各地的美軍面臨風險增加，至少已有一名美軍感染新冠病毒，他的妻子也受感染。

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美國防部官員稱，這不僅讓他們擔心疫情可能影響軍事任務，還要考慮到這些海外美軍可能將病毒傳播到美國境內的風險。

美已禁止現役軍人、國防部僱員前往中國

美國防部發言人麥斯威爾（Jessica R. Maxwell）指出，五角大廈已制定應急計劃，並開始進行教育訓練，包括文職與軍職，還擴及其家庭成員和基地社區，以防止大規模爆發。

報道說，目前美軍已經採取措施防止疫情擴散，包括禁止現役軍人、國防部民間僱員和承包商前往中國，同時也避免前往韓國，駐韓美軍則被禁止參加非必要的外出休閒活動。

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美國CDC衛生官員認為，美國尚未看到社區傳染持續擴散，因此對公眾來說風險較低。但是，他們必須做好準備，因為顯然社區傳染是一定會出現。他說，這不是「會不會發生」的問題，而是「何時發生」的問題。美國疾控中心的免疫與呼吸道疾病中心主任梅森尼耶（Messonnier）說，這事是無法避免。

五角大樓高級官員告訴《新聞周刊》說，簡報文件中使用「大流行」一詞描述了全球疫情爆發，全球各大洲都會受到影響。梅森尼耶說，這就是形勢的發展方向。她說，大流行的兩個標準已經滿足：

導致死亡的疾病

持續人際傳播

美方估計疫情正快速接近滿足第三項標準：全球傳播。

責偅編輯：伍樂

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