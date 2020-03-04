中國應為新冠肺炎道歉？官媒刊文：中國做出巨大犧牲 世界欠一聲感謝

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，有聲音說「中國欠世界一個道歉」，官媒新華網轉載文章稱，這種說法非常荒謬，「中國為了抗擊新冠肺炎疫情，做出了巨大的犧牲」、「我們應該理直氣壯的表示，美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝」。不過內地網民大都在評論區表達反對。

新華網今日轉載文章「黃生看金融微信公號」一篇題為《理直氣壯，世界欠中國一聲感謝》的文章。文章稱，隨著美國新冠肺炎疫情越來越嚴重，總統特朗普發生了一個很大的轉變，開始讚揚中國新冠肺炎防控確實取得了很大的進展。

美國疫情蔓延華盛頓州再多3死 特朗普稱考慮限制更多國家入境

【新冠肺炎】美國防部情報：新冠病毒30天內可能變全球瘟疫

文章指，美國的股市近期連續大暴跌，短短一周的跌幅超過12%，直追美國次貸危機期間的大崩盤，這讓特朗普如坐針氈，一旦美國股市繼續暴跌，不僅僅影響美國經濟，也影響特朗普的總統連任。而如果這個時候，中國宣布限制美國人或者去過美國的人進入中國，宣布禁止中國人前往美國，對美國實施旅行禁止，那麼美國的經濟將會遭受巨大的打擊，美國的股市更會暴跌，但是中國並沒有這樣做。

文章又指，而當中國湖北武漢爆發新冠肺炎疫情后，特朗普的美國政府第一個宣布從中國武漢接回美國人，導致了其它國家紛紛跟進，使得中國當時非常被動。美國還實際上對中國間接宣布旅行禁止，讓世界上其它國家變相對中國形成孤立，對中國的經濟衝擊很大。

而如果中國對美國進行報復，除了宣布對美國旅行禁令外，還宣布對醫療產品進行戰略管控，禁止出口美國，那麼美國將會陷入新冠病毒的汪洋大海之中。

【口罩供應】曾批中國禁3M口罩輸出 美謀用特權促本土增產口罩

【新冠肺炎】中國境外移入確診增 北京廣東等地加強檢疫

文章指，這段時間，有一種聲音故意在炒作，說中國欠世界一個道歉，而這非常荒謬，「中國為了抗擊新冠肺炎疫情，做出了巨大的犧牲，付出了巨大的經濟成本，切斷了新冠病毒的傳播途徑，沒有哪個國家在這次新冠肺炎疫情中做出瞭如此大的犧牲和付出。」

文章又引述鍾南山院士的研究，指新冠肺炎疫情雖然在中國爆發，但是源頭並不一定在中國。「現在很多研究也指向新冠病毒的源頭可能來自其它國家，美國、意大利、伊朗等國家的很多沒有亞洲接觸史的新冠肺炎確診病例就說明了這一點，因此中國更沒有理由道歉。」

文章最後稱，「現在我們應該理直氣壯的表示，美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝，沒有中國的巨大犧牲和付出，就不可能為全世界贏得寶貴的抗擊新冠肺炎疫情的時間窗口，可以說中國一己之力，硬生生的將新冠肺炎疫情擋住了很長一段時間，真的是驚天地、泣鬼神！」

【新冠肺炎最新情況】內地僅新增119人確診 1月21日來新低、2981人死亡

【新冠肺炎】疑受排華情緒殃及 新加坡少年倫敦街頭被圍毆致臉腫

不過，內地網民紛紛對文章表示反對，評論稱「開始你的表演」、「這文章真是驚天地泣鬼神」、「我都想笑了」、「聲音都被堵在牆裡，理直氣壯個屁」、「瘟疫都能搞成正能量，對得起死去的那些人嗎？」

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響