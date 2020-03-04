【新冠肺炎】全國境外輸入病例75例 中國海關嚴施入境檢疫

中國海關總署發消息稱，截至3月4日零時，累計檢出境外輸入的新冠病毒核酸檢測陽性75例，所有均按聯防聯控機制工作要求妥善移交或者通報相關衛生健康部門處置，疑似病例779例。

此外，3月3日全國海關共發現入境有症狀旅客227例，疑似病例63例，海關採樣檢測和排查轉運地方檢出核酸陽性病例5例，其中上海4例、北京1例。

▲ 截至3月4日零時，累計檢出境外輸入的新冠病毒核酸檢測陽性75例

值得注意，2月26日中國首例公開通報的境外輸入確診病例在寧夏，隨後浙江、廣東和北京等地接連出現境外輸入性新冠肺炎確診病例。

央視今則報道，截至今早10時，中國境外確診病例已經超過1.2萬。韓國累計確診5328例，死亡32人；意大利累計確診2502例；伊朗累積確診2356例，日本確診破千。

中國應為新冠肺炎道歉？官媒刊文：中國做出巨大犧牲 世界欠一聲感謝

世衛譚德塞：世上無人對新冠病毒有免疫力 死亡率約3.4%

針對疫情輸入性風險的加大，中國海關密切跟蹤研判境外疫情的發展，及時調整檢疫查驗的重點國家和地區，對來自疫情嚴重國家或地區的交通工具全部實施登臨檢疫，嚴格實施入境交通工具的消毒，切斷傳播途徑。

中國海關對入境人員施「三查、三排、一轉運」

疫情發生以來，中國海關全面啟動健康申報制度，對所有出入境人員嚴格實施「三查、三排、一轉運」檢疫措施。「三查」就是百分之百查驗健康申報，全面開展體溫監測篩查，嚴密實施醫學巡查。

「三排」就是對「三查」當中發現的有症狀的，或者是來自於疫情比較嚴重的國家或地區，或者是接觸過確診病例、疑似病例的人員，嚴格實施流行病學排查、醫學排查以及實驗室檢測進行排查。「一轉運」，就是對 「三排」判定的確診病例、疑似病例、有症狀人員、密切接觸者一律按照聯防聯控機制要求落實轉運、隔離、留觀等防控措施。

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響