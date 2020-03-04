【新冠肺炎】江蘇大媽用微波爐「消毒」紙幣 逾3000元人民幣燒焦

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）來勢兇猛，民眾會用漂白水、酒精為家居消毒，但鈔票每日經過這麼多人手，會否傳播病毒？江蘇一名婦人就有這樣的憂慮，她選擇將逾3,000元人民幣紙鈔放入微波爐，進行高溫消毒，不料紙鈔竟被燒焦。好在銀行職員幫她全額換成新鈔票，避免損失。

銀行職員細心對待燒焦紙幣 防二次破損

綜合內媒報道，事緣2月底，江蘇無錫江陰市一名大媽擔心鈔票會帶有新冠肺炎病毒，於是將3,125元人民幣（約3,484港元）鈔票放入微波爐加熱消毒。高溫「叮」了不到一分鐘，竟傳來陣陣焦味。大媽急忙取出現金，但大部分鈔票已經燒焦，碳化至黑色。

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隨後大媽帶著燒焦的鈔票去往銀行。由於紙幣被燒焦，難以用儀器辨別，銀行職員只能徒手清點數量和鑑定真偽，操作難度較大；而且燒焦的紙幣容易碎裂，為防止二次破損，職員只能小心翼翼地將紙幣揭開、攤平，再貼在同等大小的白紙上。經檢查、鑑定及點算，最終為大媽全额換上新鈔票。

據內地銀行規定，殘缺、污損人民幣兌換分「全額」、「半額」兩種情況。對於能辨別面額，票面剩餘四分三（含四分三）以上，其圖案、文字能按原樣連接的殘缺、污損人民幣，金融機構應向持有人按原面額全額兌換。

▲ 銀行每日清點現金後，會用紫外線燈照射消毒，消毒燈工作時網點人員離場，同時使用酒精或84消毒液對出納機進行擦拭消毒處理。（圖片來源：內地南寧晚報）

▲ 銀行每日清點現金後，會用紫外線燈照射消毒，消毒燈工作時網點人員離場，同時使用酒精或84消毒液對出納機進行擦拭消毒處理。（圖片來源：內地南寧晚報）

銀行方面還表示，疫情防控期間，金融機構每日將鈔票入庫前，都會為鈔票噴消毒液及用紫外光燈消毒最少1小時，存放14天以上再投放市場；非疫情重點地區的現金則消毒後存放7天以上再投放。這樣看來，民眾或可降低對鈔票會播毒的擔憂。

责任编辑：尹航

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