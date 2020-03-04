【新冠肺炎】疫情「迫降」吉林停工半隔離 北韓工人恐重演集體脫北

▲ 脫北者所創辦的《每日北韓（DailyNK）》報道，越來越多被派到吉林省等地的北韓工人，因疫情被迫進入了隔離狀態而表示煩悶。北韓政府擔心再次發生2016年的朝鮮飯店集體逃離事件，正加強監視力度。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）疫情下，內地多個省市區推遲復工，至目前復工率仍未完全恢復正常。脫北者所創辦的《每日北韓（DailyNK）》報道，越來越多被派到吉林省等地的北韓工人，因疫情被迫進入了隔離狀態而表示煩悶。北韓政府擔心再次發生2016年的朝鮮飯店集體逃離事件，正加強監視力度。

報道引述一名中國的消息人士表示，中國的工廠和飯店，自1月24日開始關門後，不知道什麼時候才能重開。「工人們近一個月沒有活兒幹，生活在半封閉的環境裡，有很多不滿了。他們都想出去，但管理人員都忙着管束工人。」

消息人士稱，目前工人只能呆在宿舍裡，都覺得非常煩悶。「10至20名員工集體生活在一個屋裡，現在神經都非常敏感了。」

憂重演16年飯店員工集體脫北

2016年，13名在中國浙江寧波柳京飯店工作的員工集體脫北前往南韓，事件當時震驚世界。消息人士透露，北韓當局擔心歷史重演，又像幾年前那樣發生逃離事件。最近向管理幹部下達了徹底管控工人舉動的指令。

經營朝鮮餐廳、派工人到境外打工是北韓重要的外滙來源。報道指，派到中國管理工人的官員還須為籌集資金煩惱，因為新冠肺炎工廠和飯店都關了門，可是上級要求繼續按計劃上交「忠誠資金」。據悉，在工廠工作的北韓工人每月需要上交1000元（人民幣，下同），在中國工廠工作的北韓工人月薪為2000至3000元左右，其中須向黨上交50%左右。

▲ 經營朝鮮餐廳、派工人到境外打工是北韓重要的外滙來源。

「可怕的不是病毒而是賺不了錢」

消息人士表示，無工開就沒有工資，所以管理幹部們都頭疼怎麼籌備資金。有官員為此託中國的其他貿易夥伴找工作，惟疫情導致中國大部分工廠停產，很難找到。因為情況嚴峻，一些官員說沒法上交資金而受懲罰倒不如逃跑。

遼寧和吉林省等地預計很大可能於本月初復工，消息人士說，希望能早點重啟生產，因為對北韓工人來說，可怕的不是病毒而是賺不了錢，如果繼續停產，中國企業和朝鮮工人都無法忍受了。

責任編輯：孫民

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