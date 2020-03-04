【新冠肺炎】華南海鮮市場大規模消毒　驚揭仍住一家四口

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情持續，被指是病毒來源地的武漢華南海鮮市場1月1日即被關停，周二（3日）起當局在市場展開為期3日的大規模消毒工作，但內媒發現市場內赫然住有一家4口人，目前他們已被要求搬至酒店。

已被要求搬至酒店

華南海鮮批發市場昨日展開為期3天的大規模消毒以及商舖雜物清理工作。自關停後，市場內各商家目前仍處於暫停營業狀態。

不過，內媒記者在市場內巷道發現，有一家四口竟然還居住在內，當時正帶着整理好的物品離開市場。負責安置工作的人員指出，市場關閉後「只有他們還在裡面」，目前被要求到酒店去住。一家四口其後步行到掛有「華南集團」招牌的大樓下，登上一輛黑色商務車後離開。

至於4人是否為市場內商戶以及為何滯留其中，內媒未獲得官方解釋。但有現場人士指，該一家「是工作人員」。

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此外，針對外傳華南海鮮市場將被拆除，報道引述一名市場所在的江漢區宣傳部人員指為「謠言」。

華南海鮮市場未被要求拆除

華南海鮮批發市場是華中地區規模最大的水產批發市場。市場共分東區和西區，由新華路隔開，西區主要經營海鮮、水產，東區則以禽肉和乾鮮調料為主。

不過，網傳「野味價目表」顯示，華南海鮮市場有商戶曾售賣各種野生動物，包括活孔雀、活蠍子、活狐狸、活果子狸、活梅花鹿、活狼仔、活鱷魚、活鴻雁、活竹鼠等。

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據央視1月26日報道，中國疾控中心首次從華南海鮮市場的585份環境樣本中，檢測到33份樣品含有新型冠狀病毒核酸，並成功在陽性環境標本中分離病毒，提示該病毒來源於華南海鮮市場銷售的野生動物。

責任編輯：蒯宇澄

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