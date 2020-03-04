內地高校新增專業 人工智能大數據最熱 區塊鏈也上榜

內地教育部近日公布2019年度普通高等學校本科專業備案和審批結果，各大學新增專業以人工智能最為熱門，其次是大數據應用管理相關專業。此外還新增「區塊鏈工程」等熱門專業，內地首個且是唯一的「區塊鏈工程」專業落戶成都信息工程大學。

人工智能、大數據成熱門專業

據綜合報道，中國各大學2019年度新增備案專業1,672個、審批專業181個，調整學位授予門類或修業年限專業47個，撤銷專業367個。

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在大學新增備案專業名單中，以人工智能最為熱門，包括中國人民大學、上海復旦大學等180所大學都新增人工智能的專業。其次是「大數據應用與管理」，包括北京大學等上百所大學新增與大數據相關的專業。新增排名第3的是「機器人工程」。

而各高校撤銷的367個專業中，則以服裝與服飾設計、教育技術學、市場營銷等居多。

新增區塊鏈專業 落戶四川成都

此外，內地大學2019年度還新增「區塊鏈工程」、「虛擬現實（VR）技術」、「智能裝備與系統」、「智能材料與結構」、「智能感知工程」、「智能無人系統技術」等當前熱門的資訊工程專業。為因應社會老齡化，也首度增加「老年學」的專業。

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▲ 內地首個且唯一的「區塊鏈工程」專業落戶成都信息工程大學。（網上圖片）

「區塊鏈」經過去年中共總書記習近平的加持後，熱度越來越高。成都信息工程大學獲批內地首個且唯一的「區塊鏈工程」專業。成信大區塊鏈產業學院相關負責人表示，該專業就業前景十分廣闊，目前學校今年開始招生，計劃招生150-200名左右，招生計劃還待上報四川省教育廳後最終確定。

據悉，成都擁有大量人才資源以及豐富的IT相關產業。內地官媒人民網還曾刊文指出，到2020年，把成都打造成國內一流、西部領先的區塊鏈產業高地，全市區塊鏈產業規模超過200億元人民幣（約222億港元）。

責任編輯：尹航