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【新冠肺炎】內地新診療方案納屍檢結果等 揭肺脾心多器官受損

社會熱點 15:41 2020/03/04

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內地新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，國家衛健委今日發布最新診療方案，新增「病理改變」內容，寫有屍檢和穿刺組織病理觀察結果，除了肺部，脾臟、心臟、肝臟等多器官都有受損。

國家衛健委發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）》，專家在前期醫療救治工作進行分析、研判、總結的基礎上，修訂診療方案。在傳播途徑方面，新版方案新增提示稱，由於在糞便及尿中可分離到新冠病毒，應注意糞便及尿對環境污染造成氣溶膠或接觸傳播。

注意糞尿污染造成氣溶膠或接觸傳播

檢測方面，新版方案增加血清學檢測，而患者新冠病毒抗體呈陽性，亦會診斷成確診。

另一受注意的是，新版診療方案增加「病理改變」部分，根據目前有限的屍檢和穿刺組織病理觀察結果，發現目前以肺臟和免疫系統損害為主。其他器官因基礎病不同而不同，多為繼發性損害。

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其中，在病理改變中患者的肺臟，有不同程度的實變。肺泡腔內見漿液、纖維蛋白性滲出物及透明膜形成。肺組織灶性出血、壞死，可出現出血性梗死。部分肺泡腔滲出物機化和肺間質纖維化。肺內支氣管黏膜部分上皮脫落，腔內可見黏液及黏液栓形成。少數肺泡過度充氣、肺泡隔斷裂或囊腔形成。

心肌可壞死 肝臟增大 腎臟間質充血

在脾臟、肺門淋巴結和骨髓的病理改變中，發現脾臟明顯縮小。淋巴細胞數量明顯減少，灶性出血和壞死，脾臟內巨噬細胞增生並有吞噬現象；淋巴結淋巴細胞數量較少，可見壞死。骨髓三系細胞數量減少。

至於其他器官病變，心肌細胞可見變性、壞死；部分血管內皮脫落、內膜炎症及血栓形成。肝臟體積增大，暗紅色；膽囊高度充盈。腎臟腎小球球囊腔內見蛋白性滲出物，腎小管上皮變性、脫落，可見透明管型；間質充血，可見微血栓和灶性纖維化。

此外，還有腦組織充血、水腫，部分神經元變性；腎上腺見灶性壞死；食管、胃和腸管黏膜上皮不同程度變性、壞死、脫落。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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