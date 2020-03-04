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【新冠肺炎】地產股走強 滬指收升0.6%收復3000關

經濟脈搏 15:45 2020/03/04

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，美聯儲緊急降息50個基點，隔夜美股小幅走高後迅速回落，加上2月財新中國服務業PMI僅錄得26.5，較上月近腰斬，內地股市今早寬幅震盪，但午後在滬指基建、地產板塊帶動下收市升逾0.6%，連續3日上升，收復3000點大關。

滬指連升3日 惟成交大幅縮量 

滬深兩市低開後走勢分化，滬指早盤在2990點附近震盪，午後拉升；電子、計算機等科技板塊集體領跌，拖累創業板指午後一度跳水跌逾2%，隨後跌幅收窄。

截至收市，滬指報3011.67點，升0.63%；深證成指報11493.02點，微升0.08%。創業板指全日跌0.18%，報2169.44點。

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兩市成交總額為9,920億元（人民幣，下同），較上一交易日大幅縮量。其中，滬市成交3,899億元，深市成交6,021元。

基建地產股走強 科技股跌幅居前

盤面上多數上升，房地產領漲，證券、建築、煤炭、鋼鐵等漲幅居前；電子、計算機、電氣設備、通信等跌幅居前。

今日公布的2月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI）錄得26.5，大幅下滑25.3個百分點，較上月幾近腰斬，為2005年11月調查開展以來首次落入榮枯分界線以下。

此前公布的2月財新中國製造業PMI大跌10.8個百分點至40.3，受兩大行業PMI回落拖累，2月財新中國綜合PMI錄得27.5，大幅下降24.4個百分點，創歷史新低。

【減息影響】美聯儲緊急減息 中國人行會否跟隨？

【新冠肺炎】2月財新中國服務業PMI降至26.5 綜合PMI降至27.5

但內地或加碼放水救經濟。官媒《中國證券報》今日頭版評論稱，環球新一輪寬鬆浪潮撲面而來，降息成為普遍選擇。而這與國內支持經濟發展、壓降融資成本的貨幣政策訴求不謀而合，而近期市場利率常態化低位運行已為政策利率適時調降做好鋪墊，公開市場操作繼續「降息」內外條件已成熟，月內公開市場操作「降息」的可能性不小。

責任編輯：蒯宇澄

疫情 基建 貨幣政策 經濟 美股 創業板 創業板 指數 PMI 成交

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