【新冠肺炎】中國科研團隊稱病毒已突變 成兩感染力有異的亞型

中國科學院主辦的《國家科學評論》3日發表論文中，中國科研團隊最新研究證實，新冠病毒已於近期產生突變，演化出2個亞型，感染力有差異。作者更表示，目前還無法排除新突變型的可能性。

澎湃新聞報道，陸劍研究員（北京大學生命科學學院生物信息中心）、崔傑研究員（中國科學院上海巴斯德研究所）3日發表最新論文《關於SARS-CoV-2的起源和持續進化》。

▲ 新冠病毒已於近期產生突變

論文對目前為止最大規模的103個新冠病毒全基因分子進化分析，發現病毒株已發生149個突變點，而且多數是近期產生的；目前新冠病毒已經演化出L和S兩個亞型，其中101個屬於這兩個亞型，從比例上看，L亞型更為普遍達到70%，S亞型占30%。

根據新型冠狀病毒的演變方式推測，L亞型和S亞型的傳播能力、致病嚴重程度或存較大不同。S型新冠病毒與蝙蝠來源的冠狀病毒在進化樹上更接近，因此估計S型相對更古老。L亞型在武漢爆發的早期階段更普遍，而L亞型的發生頻率在2020年1月初後有所下降。

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作者認為，人為干預可能對L亞型施加了更大的選擇性壓力，如果沒有這些干預，L亞型可能更侵略性和擴散得更快。另一方面，由於選擇壓力相對較弱，在進化上較老且攻擊性較小的S型可能在相對頻率上有所增加。

大部分患者只感染L亞型或S亞型中一個

這些發現代表，目前急需結合基因數據、流行病學數據和新冠病毒患者的臨床症狀圖表記錄，進行進一步的全面研究。而在這103個樣本顯示，大部分患者只感染了L亞型或S亞型中的一個。

但其中一位近期有過武漢旅行史的美國患者分離出的病毒株，顯示其可能同時感染了L型和S型新冠病毒。不過，作者表示目前還無法排除新突變型的可能性。

責任編輯：游昊雲

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