【口罩供應】全國日造1億口罩夠用嗎？原來只滿足到20%需求

▲ 有券商測算，內地復工後，如果以每人一日一口罩計，每天對口罩需求量至少5.3億個。

新型冠狀病毒肺炎疫情在多國大爆發，全球對口罩需求急增。中國國家發改委表示，生產商開工及增加產能已顯效，目前中國每日口罩產量已破1億個。但有券商測算，內地復工後，如果以每人一日一口罩計，每天對口罩需求量至少5.3億個，1億的產能產量只能滿足約20％需求，可謂如杯水車薪。

分析指，由於內地仍有巨大的口罩供不應求缺口，預期中國短期內不會撤銷口罩出口禁令。

每日產能達1.1億個 產量達到1.16億個

國家發改委指出，包括普通口罩、醫用口罩、醫用N95口罩，至2月29日的日產能已達1.1億個，日產量達到1.16億個，分別是2月1日的5.2倍、12倍，緩解口罩供需短缺。其中，醫用N95口罩日產能、日產量分別達到196萬個、166萬個，足以供應一線醫護人員的防護需要。

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口罩產量持續提升的同時，更多的口罩生產能力也在形成。中國兵器裝備集團2日表示，國家發改委調撥的首條摺疊式口罩生產線1日已調試成功，日產量將逐步達到5萬個；第二條生產線設備也運抵湖北華強，開始進行設備調試，預計10日兩條生產線口罩日產量將達到10萬個。

而製造口罩的核心原材料熔噴布，生產能力在持續提升。中國石化子公司儀徵化纖的4000噸丙綸熔噴非織造布項目，預計4月中旬陸續建成，屆時熔噴布日產量可達12噸，可用來加工1200萬個醫用平面口罩。

中國短期內難實質恢復口罩出口

每日逾億口罩能否滿足中國需求？華創證券根據全國的復工需求做了分析，指出中國二、三產就業人口總計5.3億人，如每人每天一只口罩，已則每天需要5.3億個。

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同時，海外疫情滯後於中國，目前處於暴發早期階段，疫情嚴重地區口罩脫銷，中國要從海外進口口罩會更困難，中國口罩供需矛盾仍大，供不應求仍嚴重。

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也有分析指，由於中國自產口罩仍未能滿足本國需求，中國短期內很難實質恢復口罩出口；意味中國增產口罩，不能惠及其他國家。

責任編輯：鄧國強

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