【新冠肺炎】解放軍研製疫苗取得重要階段成果 南韓發現新冠病毒抗體

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）疫情肆虐，國家主席習近平及總理李克強均強調，關注疫苗研發進展。中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇表示，在新冠肺炎疫苗研製方面取得了重要階段性成果，力爭在最短時間內將新冠疫苗推向臨床、推向應用。

陳薇今年1月底曾接受《中國科學報》訪問時表示，目前全世界的科學家都在政府的大力支持下，快馬加鞭地研發新冠肺炎疫苗，「但疫苗研發有固有的周期和規律，而我們對這個新病毒的生物特性、致病機理、傳播機制、易感人群等，了解還非常膚淺，因此目前有些平台上報導的最快1個月內拿到疫苗，我認為是不現實的。」

她當時還表示，1月28日美國總統特朗普宣布美國科學家將在12周內研製出新冠疫苗，「我相信我們國家科研人員的速度不會亞於美國。」她認為，新型冠狀病毒變異再快，也在冠狀病毒這個大類中，目前大數據研究發展迅速，一旦有新變異出現，可以馬上通過生物信息學或大數據挖掘找到共用的靶抗原、發病機製或受體，可以快速指導疫苗的改良。

▲ 習近平考察疫情科研情況

另據韓聯社報道，南韓化學研究院牽頭的新型病毒融合研究團隊（CEVI融合研究團隊）已發現可以對抗新冠病毒（COVID-19）的抗體。

該研究團隊表示，新冠病毒的刺突蛋白結構與中東呼吸綜合徵（MERS）和非典（SARS）的刺突蛋白結構非常相近，並已確認後者的中和抗體可與其相結合，預計這將對疫苗研發做出貢獻。

責任編輯：伍樂

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