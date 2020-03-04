【肺炎疫情】瘟疫、流行病、風土病有何不同？一分鐘話你知

新冠肺炎繼續肆虐，有美國專家更稱其一個月內或成全球瘟疫（又稱大流行，英文Pandemic）。究竟講瘟疫Pandemic 、流行病 (Epidemic) 與地方性流行病 (Endemic，俗稱風土病) 這三個字，看起來非常似，意思也相近，但又有甚麼分別呢？

瘟疫通常是指一種流行病在各大洲大規模傳播，並影響大量人口，也代表全球大流行。過去，世衛曾用一個六階段分類方法評估有否出現瘟疫（分類主要針對流感），但自 2009 年世衛將H1N1流感爆發定義為瘟疫後被廣泛批評後，未再有正式將流行病定為瘟疫。

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世衛發言人Tarik Jasarevic上月曾指，雖然瘟疫一字口頭上被用來表示一種新病原體爆發，並容易在全球出現人與人傳播，但世衛舊的六階段分類方法已遭摒棄，所有流行病將不會有正式的瘟疫分類。世衛至今亦只將現時的新冠肺炎爆發，定義為國際關注的突發公共衛生事件。

▲ 世衛將現時的新冠肺炎爆發，定義為國際關注的突發公共衛生事件

至於流行病的定義為一種傳染病短時間內快速傳播至某人口的大批人士，時間往往是兩周以內。因此，流行病與爆發 間的關係較為緊密，過去也曾互換使用；而當流行病無法被遏制在單一地方的時候，就可能會演變成瘟疫，影響其他地區。

風土病為某地方持續出現的疾病

地方性流行病，即是我們常聽到的風土病。在流行病學中，風土病指毋須從外輸入病例，便能在某一地區或國家內長年持續穩定出現的疾病，病原體從來都未有被完全消滅。

舉個例子，登革熱在多個東南亞國家泰國、新加坡和馬來西亞等都是風土病，因為這些國家天氣炎熱多雨，適合埃及斑蚊等蚊子滋生與傳播登革熱病毒，相反在北歐天氣寒冷，登革熱非常少見，並非當地的風土病。

責任編輯：游昊雲

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