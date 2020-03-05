【新冠肺炎】威廉王子笑稱握手播毒　一文看清疫情如何改變全球社交（有片）

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）疫情肆虐，威廉王子訪問愛爾蘭期間竟失言稱自己與其妻凱特「在用握手播毒」，又指冠狀病毒似乎受到媒體大肆渲染，遭網民痛罵不應以新冠肺炎開玩笑。

事實上，為降低感染風險並避免疫情擴散，全球民眾的衛生意識均有所提高，甚至改變工作、居家習慣與宗教儀式。法新社就整理了新冠肺炎疫情如何改變全球各地的社交習慣，不少國家都婉拒握手、拒絕親吻臉頰並避免擁抱，改以透過手勢致意。

【中國】在北京，街上的紅色廣告牌與擴音器都呼籲民眾不要握手，而是改以拱手作揖致意。

【德國】德國內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）日前與德國總理默克爾（Angela Merkel）見面時，沒有相應地伸出手來握手，而是以面帶微笑取而代之，顯示當前疫情的嚴峻程度。兩人之後都笑出聲來，默克爾後來揮了揮手作罷，在位子上坐下。

【法國】法國人在職場上都會握手問候，而親吻臉頰是一般的打招呼習慣，連剛認識的人也會這麼做，但現在各大報章都建議民眾以別的方式取代。有生活風格專家向媒體表示，只是行注目禮，也足以表達問候之意。

【西班牙】疫情也影響西班牙最重視的傳統之一，即在復活節前一周排隊親吻聖母瑪利亞與聖人雕像的手腳，以祈求祂們的保佑。西班牙國家衛生官員賽門（Fernando Simon）說，正討論禁止這儀式。

【羅馬尼亞】春天節（Martisor）象徵春天來臨，羅馬尼亞民眾都會發送護身符與花朵，通常是由男性送給女性。羅馬尼亞政府已呼籲他們送花與護身符時不要親吻。

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【波蘭】波蘭是歐洲最虔誠的天主教國家之一，他們允許信徒「神領聖體」，取代吃下聖餅，或者是以手領取聖餅替代直接用嘴食用。波蘭也要求信徒進出教堂時，不要用雙手沾聖水，改以畫十字聖號致意。

【阿聯酋】阿聯酋政府建議民眾不要以「鼻子互碰」的傳統方式打招呼。民眾不應再握手或親吻，打招呼時「揮揮手就好」。

【伊朗】伊朗網絡瘋傳影片顯示，3個朋友見面時，將雙手插入口袋，其中兩人戴着口罩，他們碰碰彼此的腳來打招呼。黎巴嫩也有類似的影片，歌手艾拉瑪（Ragheb Alama）與喜劇演員史雷曼（Michel Abou Sleiman）見面時互碰對方的腳，同時用嘴發出親吻的聲音。

【巴西】巴西人飲用瑪黛茶（Mate Tea）時，一般都會共用金屬吸管，如今巴西衛生部建議國人別這麼做，同時也建議不要親吻，即使沒有碰到嘴巴。

責任編輯：孫民

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