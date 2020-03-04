【新冠肺炎】為穩就業 上海為招聘畢業生的企業提供多項優惠措施

面對經濟下行壓力，中央頻提「穩就業」，加上如今受疫情衝擊，就業問題變得更加困難。人社部和教育部日前提出一些保障畢業生就業的措施，包括擴大研究生招生，以及鼓勵參軍入伍等。上海今天也宣布相關措施，特別之處在於，上海還將動員國企對本地畢業生進行一定比例的招聘，並對相關企業實行稅費減免。

對於未順利就業的畢業生，戶口及檔案可留校2年。

對招聘高校畢業生的企業 實行減稅等優惠措施

上海市教委副主任倪閩景今日在疫情防控新聞發佈會中指出，上海今年高校（大專院校）畢業生預計有19.3萬人，較去年增加3,000人，其中有研究生4.9萬，和去年持平；本科（大學）生9.8萬人，增加5,000人，專科高職生4.6萬人，下降2,000人。

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他說，受到國內外經濟下滑壓力和疫情影響，今年畢業生就業面臨較大壓力，市教委會同人社局、市國資委、市經信委和市商務部等部門，提出相關政策。其中包括對招聘高校畢業生的企業，實行稅費減免，落實階段性降低失業保險費率、工傷保險費率等優惠政策。

其他措施還包括動員中央在滬企業、市屬和區屬企業在今年新增崗位中，拿出一定比例面向上海市高校畢業生定向招聘；擴大基層就業項目面向高校畢業生的招錄規模，增加中小學教師招聘計畫；動員更多高校畢業生應徵入伍；擴大研究生和專科升本科的招生規模等。

責任編輯：尹航

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