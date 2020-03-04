【新冠肺炎】各國新確診是中國15倍　譚德塞：全球進入未知領域

▲ 世界衛生組織總幹事譚德塞當地時間3日表示，各國新增確診新冠肺炎個案數目，已是中國15倍，他感到憂慮的是醫護人員防疫裝備不足。

新型冠將病毒肺炎（新冠肺炎，武漢肺炎）疫情蔓延全國，世界衛生組織總幹事譚德塞當地時間3日表示，各國新增確診新冠肺炎個案數目，已是中國15倍，他感到憂慮的是醫護人員防疫裝備不足。他稍早前談及當前疫情時形容，全球進入未知領域（Uncharted Territory）。

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世衛（WHO）截至3日獲各國通報合共9.983萬名新冠病毒感染者；其中新增確診病例裡，中國約佔120人，而世界各地共計約為1800人、為中國數字的15倍；而除中國以外，世界各地感染者增加的趨勢顯著。

全球新確診個案 集中在韓國、意大利、伊朗

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會稱，中國以外的新增病例，八成出現在韓國、意大利、伊朗這3個國家。出現確診病例的國家和地區數量，也比前一天增加了12個。死亡人數累計3110人。

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譚德塞說：

我們擔心，由於不斷增長的需求、囤積和濫用，會導致全球個人防護裝備供應嚴重中斷，各國的應對能力正在受到損害......如果不保護我們的衛生工作者，我們就無法阻止新冠病毒。 Without secure supply chains, the risk to healthcare workers around the world is real.

譚德塞指出，目前為止能夠判明的事是：新型冠狀病毒「並沒有流行性感冒的感染效率高」。流感多為通過無症狀的感染者進行擴散，但新冠病毒無症狀感染者只佔比1%，且這些無癥狀感染者多數也會在確診2天之內出現癥狀。

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而譚德塞在2日的記者會上，也曾評論過當前全球疫情，稱世界各國病例激增，反觀中國的新增病例卻下降。他也聲稱世界目前正處在「未知的領域」，並指病毒獨一無二，但強調仍能透過正確舉措控制。

The world is in "uncharted territory" on the coronavirus outbreak.

譚德塞在2月底的記者會曾表示，儘管新冠病毒絕對有潛力變成全球性傳播的「大流行（Pandemic，又稱瘟疫）」，但現階段還未達到，並示警媒體現在使用「大流行」一詞不符事實，肯定會引起恐懼。

責任編輯：伍樂

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