【新冠肺炎】各國新確診是中國15倍　譚德塞：全球進入未知領域

新型冠將病毒肺炎(新冠肺炎,武漢肺炎)疫情蔓延全國,世界衛生組織總幹事譚德塞當地時間3日表示,各國新增確診新冠肺炎個案數目,已是中國15倍,他感到憂慮的是醫護人員防疫裝備不足。他稍早前談及當前疫情時形容,全球進入未知領域(Uncharted Territory)。

世衛(WHO)截至3日獲各國通報合共9.983萬名新冠病毒感染者;其中新增確診病例裡,中國約佔120人,而世界各地共計約為1800人、為中國數字的15倍;而除中國以外,世界各地感染者增加的趨勢顯著。

全球新確診個案 集中在韓國、意大利、伊朗

譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在記者會稱,中國以外的新增病例,八成出現在韓國、意大利、伊朗這3個國家。出現確診病例的國家和地區數量,也比前一天增加了12個。死亡人數累計3110人。

譚德塞說:

我們擔心,由於不斷增長的需求、囤積和濫用,會導致全球個人防護裝備供應嚴重中斷,各國的應對能力正在受到損害......如果不保護我們的衛生工作者,我們就無法阻止新冠病毒。

Without secure supply chains, the risk to healthcare workers around the world is real.