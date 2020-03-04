  • 19°C
香港時間 : 2020304日 (三) 19:51
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 武漢肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】各國新確診是中國15倍　譚德塞：全球進入未知領域

社會熱點 19:18 2020/03/04

分享：

世界衛生組織總幹事譚德塞當地時間3日表示，各國新增確診新冠肺炎個案數目，已是中國15倍，他感到憂慮的是醫護人員防疫裝備不足。

新型冠將病毒肺炎（新冠肺炎，武漢肺炎）疫情蔓延全國，世界衛生組織總幹事譚德塞當地時間3日表示，各國新增確診新冠肺炎個案數目，已是中國15倍，他感到憂慮的是醫護人員防疫裝備不足。他稍早前談及當前疫情時形容，全球進入未知領域（Uncharted Territory）。

【肺炎疫情】瘟疫、流行病、風土病有何不同？一分鐘話你知

世衛（WHO）截至3日獲各國通報合共9.983萬名新冠病毒感染者；其中新增確診病例裡，中國約佔120人，而世界各地共計約為1800人、為中國數字的15倍；而除中國以外，世界各地感染者增加的趨勢顯著。

全球新確診個案　集中在韓國、意大利、伊朗

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會稱，中國以外的新增病例，八成出現在韓國、意大利、伊朗這3個國家。出現確診病例的國家和地區數量，也比前一天增加了12個。死亡人數累計3110人。

【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍　日本網民神回應

【新冠肺炎】世衛譚德塞：世上無人對新冠病毒有免疫力  死亡率約3.4%

譚德塞說：

我們擔心，由於不斷增長的需求、囤積和濫用，會導致全球個人防護裝備供應嚴重中斷，各國的應對能力正在受到損害......如果不保護我們的衛生工作者，我們就無法阻止新冠病毒。

Without secure supply chains, the risk to healthcare workers around the world is real.

譚德塞指出，目前為止能夠判明的事是：新型冠狀病毒「並沒有流行性感冒的感染效率高」。流感多為通過無症狀的感染者進行擴散，但新冠病毒無症狀感染者只佔比1%，且這些無癥狀感染者多數也會在確診2天之內出現癥狀。

【新冠肺炎】譚德塞：現在用「大流行」形容新冠肺炎疫情 引起恐懼

【新冠肺炎】世衛總幹事暗讚中方犧牲武漢拯救世界（有片）

而譚德塞在2日的記者會上，也曾評論過當前全球疫情，稱世界各國病例激增，反觀中國的新增病例卻下降。他也聲稱世界目前正處在「未知的領域」，並指病毒獨一無二，但強調仍能透過正確舉措控制。

The world is in "uncharted territory" on the coronavirus outbreak.

譚德塞在2月底的記者會曾表示，儘管新冠病毒絕對有潛力變成全球性傳播的「大流行（Pandemic，又稱瘟疫）」，但現階段還未達到，並示警媒體現在使用「大流行」一詞不符事實，肯定會引起恐懼。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

【新冠肺炎】疑受排華情緒殃及　新加坡少年倫敦街頭被圍毆致臉腫　兇徒吼「你這個冠狀病毒」
今日
【新冠肺炎】疑受排華情緒殃及　新加坡少年倫敦街頭被圍毆致臉腫　兇徒吼「你這個冠狀病毒」
【新冠肺炎】香港可參考？ 台灣家居隔離者限搭「防疫車隊」違者罰百萬台幣
今日
【新冠肺炎】香港可參考？ 台灣家居隔離者限搭「防疫車隊」違者罰百萬台幣
【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍　日本網民神回應
今日
【新冠肺炎】譚德塞：各國新病例是中國9倍　日本網民神回應
浙江動物園奇案　竟把肺炎東北虎當野味賣
今日
浙江動物園奇案　竟把肺炎東北虎當野味賣
【肺炎疫情】肺炎疫情於多國爆發　為何外國人仍不戴口罩
今日
【肺炎疫情】肺炎疫情於多國爆發　為何外國人仍不戴口罩
傳染病 疫情 新冠肺炎 武漢肺炎 譚德塞 南韓 伊朗 意大利 中國 冠狀病毒

下一篇文章

【新冠肺炎】握手親吻? No Thanks　疫情改變全球社交習慣（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形（睇片）
【新冠肺炎最新情況】內地僅新增119人確診　1月21日來新低、2981人死亡（不斷更新）
【新冠肺炎最新情況】內地僅新增119人確診　1月21日來新低、2981人死亡（不斷更新）
【肺炎疫情】肺炎疫情於多國爆發　為何外國人仍不戴口罩
【肺炎疫情】肺炎疫情於多國爆發　為何外國人仍不戴口罩
【蝗蟲災害】沙漠蝗蟲進中國方法大揭秘 中方人員到巴基斯坦考察災情
【蝗蟲災害】沙漠蝗蟲進中國方法大揭秘 中方人員到巴基斯坦考察災情
【新冠肺炎】世衛：香港沒封城亦能有效制止病毒傳播
【新冠肺炎】世衛：香港沒封城亦能有效制止病毒傳播
【新冠肺炎】傳染力超想像！「無罩男」與確診者相隔16秒上巴士　被閃電傳染
【新冠肺炎】傳染力超想像！「無罩男」與確診者相隔16秒上巴士　被閃電傳染