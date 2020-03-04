【新冠肺炎】酒精消毒車輛釀爆炸 武漢男子視網膜險脫落

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）疫情下，酒精成為經常用到的消毒用品，但以酒精消毒防疫也要掌握正確的使用方法，稍不注意可能釀成事故。武漢市洪山區一名男子就因為使用不當，導致右眼受傷，眼球差點被摘除。

據內媒報道，2月28日，武漢市洪山區的胡某在使用75%濃度的酒精給自己車輛消毒時，加壓式噴壺在無明火的情況下突然爆炸。噴壺在按壓的一瞬間爆開，巨大的衝擊力直接傷到胡的眼球，導致右眼出血不止。送院檢查後發現，其右眼眼球受損嚴重。

武漢艾格眼科醫院漢陽院院長朱炎華表示，胡某的眼球上有兩道很深的傷口，內部還有淤血。「受傷的右眼角膜傷口進行了近20針的縫合，穩固了視網膜。如果不及時手術，眼球可能不保。」手術前其視力僅存光感，現在已經能看清自己的手指。

醫生解釋，事故原因可能是加壓式噴壺內的壓桿在反覆按壓過程中產生靜電，導致噴壺內的酒精爆燃。疫情期間，大家常用酒精消毒，但若酒精在空氣中的濃度達到19%，溫度高於22℃，即使沒有明火也可能燃燒，建議不要使用加壓式噴壺裝酒精，消毒時要遠離熱源、避免明火。

武漢艾格眼科醫院醫師王茜建議，買菜、取快遞回家，只需要在手上和取回來的物品上噴少量酒精消毒就可以，沒有必要在空氣中大量噴灑。

責任編輯：孫民

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