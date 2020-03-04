新型冠狀病毒肺炎首證攻擊中樞神經系統 倡完善腦脊液檢測

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）在醫學治療方面，仍充滿未知數。首都醫科大學附屬北京地壇醫院今日（4日）披露，一名56歲新冠肺炎患者，證實腦脊液中存在新冠病毒，臨床診斷病毒性腦炎，為首例證實新型冠狀病毒會破壞中樞神經系統。醫生提醒患者出現意識障礙，一定要考慮病毒有可能攻擊中樞神經系統。

據北京地壇醫院介紹，該患者56歲，1月24日以新冠肺炎、危重型收入院，已高熱、乏力、頭暈7天，呼吸困難逐漸加重，入院後出現急性呼吸衰竭。

至1月27日（發病第10天）胸部CT顯示雙肺磨玻璃密度影範圍擴大。短暫予經鼻高流量吸氧後，其呼吸窘迫無緩解，要在ICU進行氣管插管，按照ARDS的呼吸通氣原則進行機械通氣。

96小時後，患者出現神經系統症狀，頜面及口角頻繁抽搐，還伴隨持續的打嗝。醫生發現患者頸抵抗陽性，四肢肌張力升高，雙側膝反射亢進，雙側巴氏徵及踝陣攣陽性，但頭顱CT未見異常，腦脊液外觀無色清亮，生化檢測無異常。

▲ 新型冠狀病毒被證實可引發病毒性腦炎

經採集腦脊液標本進行宏基因組二代測序、鑒定可能的感染病原體，排除了其他病原體，獲得了新冠病毒基因組序列，證實腦脊液中存在新冠病毒，臨床診斷病毒性腦炎。

隨後，醫護人員經過對其14天機械通氣和甘露醇控制顱壓、咪坐安定控制抽搐、丙種球蛋白及甲基強的松龍抗炎等針對病毒性腦炎的處理，觀察患者肺病影像學逐漸好轉，神經系統症狀消失。

2月10日，患者可拔出氣管插管，直至2月25日出院。

據臨床研究及病理解剖，目前新冠肺炎患者可併發心肌損害、凝血功能異常、腎臟損傷、肝臟損害等多臟器損害。而此前針對SARS、MERS的研究均有顯示，引發這兩種疾病的冠狀病毒同樣可能引起中樞神經系統損傷。

值得留意的是，國家衛健委發布第七版《新型冠狀病毒肺炎診療方案》中，增加了病理改變，除肺臟、脾臟、肺門淋巴結和骨髓、心臟和血管、肝臟和膽囊、腎臟之外，也同時提及腦組織充血、水腫，部分神經元變性。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響