【中美角力】世界知識產權組織總幹事選舉 中國候選人落選

中美角力持續升溫，當地時間周三（4日）在聯合國轄下世界知識產權組織（WIPO）總幹事選舉中，美國支持的候選人鄧鴻森，以55票對28票擊敗中國候選人王彬穎。

此前，美國公開反對中國人選出任世界知識產權組織總幹事。分析認為，這次選舉結果或表明特朗普政府，力阻中國在聯合國擴大影響力的一次勝利；亦反映中美即使達成第一階段貿易協議，兩國競爭仍然日益激烈。

▲ 王彬穎

美國支持下 新加坡提名人當選

世界知識產權組織於1967年成立，負責幫助制定知識產權領域的國際政策，監督專利制度，現有193個成員國。周三在日內瓦召開由83個會員國組成的協調委員會，最受關注議程是提名下屆秘書長人選。

投票採取多輪表決，包括新加坡、中國、哥倫比亞、迦納、哈薩克、秘魯6國競爭。但世界知識產權組織稱，哈薩克在首輪投票前退出，秘魯因得票數最低未能進入第2輪表決；哥倫比亞及迦納則在第2輪表決前退出，最終只剩新加坡與中國競爭，最終新加坡知識產權局長鄧鴻森勝出，將在今年5月全體會員大會上獲正式任命。

▲ 鄧鴻森

中方：願為國際社會作更多貢獻

美國駐聯合國大使布雷姆貝格（Andrew Bremberg）表示，對選舉結果感到非常高興，認為壓倒性票數清楚地表明了保護知識產權的重要性，以及WIPO在國際社會中的整體獨立性。

中國常駐聯合國代表陳旭則表示，在整個過程非常有力表明，中國願意為國際社會做出更多貢獻。

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這場人事改選引發中美新角力，因而備受關注。美國先前公開反對由中國人選出任，白宮貿易顧問納瓦羅上月曾撰文評論，「將世界知識產權組織的掌控權交給中國代表將是一個可怕的錯誤」。另據報，美國遊說83個投票國家支持鄧鴻森。

陳旭曾批評美國打壓中國候選人王彬穎，斥美國玩政治遊戲，沒有派人參選，但就用盡一切方法阻止王當選。陳旭強調，中國推出的候選人王彬穎是「最強有力競爭者」。她擔任WIPO副秘書長達10年。

責任編輯：伍樂

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