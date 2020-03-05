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【新冠肺炎】武漢一36歲患者康復後再發病 最後竟猝死（更新版）

社會熱點 14:19 2020/03/05

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（新增中央專家組成員童朝暉回應「復陽」現象）

內地再出現新冠肺炎（武漢肺炎）病人治愈後再發病案例，內媒報道，湖北武漢一名確診患者上月底從方艙醫院出院後，到指定康復點接受隔離，期間突然再發病，送醫後不治身亡。

上述消息先由澎湃新聞報導，後被多家內地媒體轉載，但目前澎湃新聞等多家媒體上的該報導已被刪除。

上月26日經治療和專家組會診出院

家住武漢礄口區的死者妻子梅女士稱，丈夫李亮今年36歲，上月12日入住漢陽方艙醫院，出院證明則顯示，李亮經過治療和專家組會診確認，符合新冠肺炎患者出院標準， 26日獲准出院。根據出院指示，李亮入住礄口區漢西三路維也納酒店接受隔離觀察。

梅女士稱，丈夫入住一兩天後表示嘴巴發乾，胃有點脹。周一（3月2日）上午，她與丈夫視像通話時，丈夫稱不想吃東西，又感到全身沒力氣，連站都站不穩，很快便掛了線。梅女士之後再打電話給丈夫已打不通，情急下便致電酒店前台，工作人員叫她不用擔心。

數小時後，李亮再與梅女士通電，這時醫生剛好巡房，醫生告訴她，李先生可能是精神壓力大。但後來李亮就被救護車送到附近的醫院，同日下午5時8分證實死亡 。

【新冠肺炎】內地新診療方案納屍檢結果等 揭肺脾心多器官受損

新型冠狀病毒肺炎首證攻擊中樞神經系統 倡完善腦脊液檢測

世衛譚德塞：世上無人對新冠病毒有免疫力  死亡率約3.4%

據梅女士提供由武漢市衞健委開立的死亡醫學證明書顯示，李亮直接死亡原因為新冠肺炎，引起死亡的疾病或情況為呼吸道阻塞猝死、呼吸循環衰竭。

根據梅女士提供的多份書面資料，李亮2月25日出院報告顯示，經對症支持治療，李亮體溫正常3天以上，呼吸道症狀明顯好轉，連續兩次核酸檢查陰性，無吸氧指末氧飽和度大於95%，病程超過14天，經專家組評估，准予出院。

新冠肺炎患者出院後「復陽」現象受到關注，中央赴湖北指導組專家組成員童朝暉今日接受央視訪問表示：

第一，這不是再感染，而是又出現陽性。應該這麼來理解這個問題，客觀因素上試劑盒檢測核酸還是不太穩定；同時也有檢測採樣的問題。

第二，全國現在總共大概有8萬多病例，而這些出院後再陽性病例的比例大概為0.1%，不管怎麼樣按照平均和數標準物、標準差來算，都在一個可控的範圍。

【新冠肺炎】患者出院後檢測呈陽性 衛健委：沒發現再傳染別人現象

責任編輯：蒯宇澄

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

疫情 治療 中華人民共和國國家衛生健康委員會 武漢 冠狀病毒 肺炎 武漢肺炎 新冠肺炎

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