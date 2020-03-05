【反腐風暴】國開行前董事長胡懷邦 涉賄被提起公訴

新冠肺炎疫情之外，內地打擊貪腐進程仍在繼續。日前以涉嫌受賄罪被逮捕的國家開發銀行前黨委書記、董事長胡懷邦近日被提起公訴。

檢察機關起訴指控：被告人胡懷邦利用擔任交通銀行黨委書記、董事長、國家開發銀行黨委書記、董事長等職務上的便利，為他人謀取利益，或者利用本人職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

【金融反腐】國開行前董事長胡懷邦 涉違紀受查

公開資料顯示，胡懷邦曾在2008年9月至2013年4月擔任交通銀行黨委書記、董事長，離開交通銀行後，胡懷邦於2013年調任國開行任黨委書記、董事長，至2018年9月卸任。

退休半月後，胡懷邦出現在甘肅原省委書記王三運受賄一案中，王三運收受葉簡明賄賂的證據中，至少有兩項涉及胡懷邦：第一項，王三運通過時任交通銀行董事長胡懷邦，為上海華信公司入股海南銀行提供幫助；第二項，王三運通過國開行董事長胡懷邦，為海南華信公司獲得國家開發銀行48億美元綜合授信額度提供幫助。

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2019年7月31日，胡懷邦被查。2020年1月11日，胡懷邦被開除黨籍，收繳其違紀違法所得。2月13日，中國最高檢以涉嫌受賄罪對胡懷邦作出逮捕決定。

責任編輯：伍樂