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【新冠肺炎】外交部稱視病毒為「中國病毒」別有用心 海外撤僑1300人

社會熱點 11:49 2020/03/05

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在北京，外交部副部長馬朝旭在國新辦記者會上表明，中方已就少數國家採過度反應表明立場，堅決維護海外中國公民的安全和正當權益，並由海外接回1300多名滯留海外的中國公民。而外交部發言人昨則表明，新冠病毒溯源工作尚無定論，應避免地域汙名化語言，企圖讓中國背上疫情黑鍋。

馬朝旭指，中方就少數國家採取的過度反應表明立場，盼最大限度減少對中外正常人員和經貿往來造成的影響，指出中國堅決維護海外中國公民的安全和正當權益。

外交部副部長馬朝旭表明，中方已就少數國家採過度反應表明立場

他又指，中方亦特別關心在華的外國留學生的生活和健康，讓他們在中國放心、安心。他說，中方由世界各地協助接回1300多名滯留海外的中國公民，駐日本使館、駐港特派員公署也協助從日本接回鑽石公主號遊輪上的港澳同胞。

他稱，中方在做好國內防控工作的同時，將繼續本著公開、透明和高度負責的態度，積極開展抗擊疫情國際合作，分享在防控措施、診療方案等經驗，並開展治療方案、藥品和疫苗研發等領域合作，並願意向疫情較嚴重的有需要國家提供援助，強調疫情是人類共同敵人，任何國家都能獨善其身，必須同舟共濟，加強合作。

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此外，外交部發言人趙立堅昨批評，個別媒體稱新型冠狀病毒是「中國病毒」極不負責任，中方對此堅決反對。他以兩點理由反駁說，第一，目前病毒溯源工作仍在進行中、尚無定論，所以此時應關注如何應對遏制病毒，避免地域的汙名化語言。

他表示，世衛組織將新冠病毒命名為「COVD-19」的原因，就是該名稱不與任何地區和國家相聯繫。中國權威呼吸病專家、中國工程院院士鍾南山曾表示，疫情首先出現在中國，但不一定發源在中國。

妄稱新冠病毒是「中國病毒」別有用心

他又指出，第二，要共同反對「信息病毒」、「政治病毒」。個別媒體在沒有任何事實依據的情況下，妄稱新冠病毒是「中國病毒」，企圖讓中國背上製造疫情災害的黑鍋，完全是別有用心。

責任編輯：游昊雲

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