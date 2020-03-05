【新冠肺炎】京：巴基斯坦拿出全國醫院庫存口罩給中國 患難見真情

內地新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，中國副外長馬朝旭今日表示，多國向中國捐贈口罩、防護服等防疫物資，其中，巴基斯坦更拿出全國醫院庫存口罩提供給中國，形容這是患難見真情，會銘記在心。

馬朝旭今日在國新辦記者會上稱，許多國家政府和國際組織，以及民間團體捐贈的物資，已運抵中國，為抗疫發揮積極作用。截至3月2日，共有62個國家和7個國際組織，向中國捐贈口罩、防護服等中國急需的疫情防控物資。馬朝旭指出，這裡面不光是數字，還有很多感人故事。

他提到，緬甸政府提供大米，斯里蘭卡提供紅茶，蒙古捐贈3萬隻羊，巴基斯坦拿出全國醫院庫存口罩給中國，「這些捐助是雪中送炭，患難見真情，我們將銘記在心」。值得注意，巴基斯坦新冠肺炎確診病例日前增至5宗。

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中國主要靠自己力量應對疫情 感謝國際社會援助

▲ 馬朝旭

馬朝旭又舉例，蒙古一名在華讀書的10歲女孩，拿出自己999元人民幣的零用錢，分別捐給湖北等中國三個地方，每地捐333元，希望病毒能夠快快散去，令人感動。此外，南韓新任駐武漢總領事，早前也逆行抵達武漢。

他指，這些都體現國際社會同中方共同抗擊疫情的良好願望。他稱，中國主要依靠自己力量來應對疫情，同時感謝國際社會對提供的真誠援助，強調疫情是暫時的，友情和合作是長久的。

網民反應：

晚晚小山竹：我要努力掙錢，上這些國家旅遊， 買這些國家特產！ 歌萊leslie：別全拿來呀，自己也要留著防備一些 暗夜瀟歌：中國幫忙巴鐵把蝗災解決下，派出雞啊鴨啊什麼的 痴顛9哥：我們的疫情控制住了，生產量也起來了，考慮一下，也幫巴鐵一把吧！ 楛木又逢春： 62個國家裡有美國嗎？

責任編輯：伍樂

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