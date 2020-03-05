  • 19°C
香港時間 : 2020305日 (四) 12:38
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎 武漢肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【新冠肺炎】京：巴基斯坦拿出全國醫院庫存口罩給中國 患難見真情

社會熱點 11:50 2020/03/05

分享：

內地新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，中國副外長馬朝旭今日表示，多國向中國捐贈口罩、防護服等防疫物資，其中，巴基斯坦更拿出全國醫院庫存口罩提供給中國，形容這是患難見真情，會銘記在心。

馬朝旭今日在國新辦記者會上稱，許多國家政府和國際組織，以及民間團體捐贈的物資，已運抵中國，為抗疫發揮積極作用。截至3月2日，共有62個國家和7個國際組織，向中國捐贈口罩、防護服等中國急需的疫情防控物資。馬朝旭指出，這裡面不光是數字，還有很多感人故事。

他提到，緬甸政府提供大米，斯里蘭卡提供紅茶，蒙古捐贈3萬隻羊，巴基斯坦拿出全國醫院庫存口罩給中國，「這些捐助是雪中送炭，患難見真情，我們將銘記在心」。值得注意，巴基斯坦新冠肺炎確診病例日前增至5宗。

蝗災告急 10萬寧波鴨擬出征巴基斯坦滅蝗蟲？

【蝗蟲災害】沙漠蝗蟲進中國方法大揭秘 中方人員到巴基斯坦考察災情

中國主要靠自己力量應對疫情 感謝國際社會援助

馬朝旭

馬朝旭又舉例，蒙古一名在華讀書的10歲女孩，拿出自己999元人民幣的零用錢，分別捐給湖北等中國三個地方，每地捐333元，希望病毒能夠快快散去，令人感動。此外，南韓新任駐武漢總領事，早前也逆行抵達武漢。

他指，這些都體現國際社會同中方共同抗擊疫情的良好願望。他稱，中國主要依靠自己力量來應對疫情，同時感謝國際社會對提供的真誠援助，強調疫情是暫時的，友情和合作是長久的。

網民反應

晚晚小山竹：我要努力掙錢，上這些國家旅遊， 買這些國家特產！

歌萊leslie：別全拿來呀，自己也要留著防備一些

暗夜瀟歌：中國幫忙巴鐵把蝗災解決下，派出雞啊鴨啊什麼的

痴顛9哥：我們的疫情控制住了，生產量也起來了，考慮一下，也幫巴鐵一把吧！

楛木又逢春： 62個國家裡有美國嗎？

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

相關文章

蝗災告急 10萬寧波鴨擬出征巴基斯坦滅蝗蟲？
2020/02/28
蝗災告急 10萬寧波鴨擬出征巴基斯坦滅蝗蟲？
【蝗蟲災害】沙漠蝗蟲進中國方法大揭秘 中方人員到巴基斯坦考察災情
2020/03/04
【蝗蟲災害】沙漠蝗蟲進中國方法大揭秘 中方人員到巴基斯坦考察災情
武漢肺炎 新冠肺炎 疫情 口罩 中國 巴基斯坦 冠狀病毒 肺炎

上一篇文章

【新冠肺炎】武漢方艙醫院急發通知：患者復發多 擬出院者需查病毒抗體

下一篇文章

【新冠肺炎】外交部稱視病毒為「中國病毒」別有用心 海外撤僑1300人
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【肺炎疫情】美國國防部情報：新型冠狀病毒30天內或變全球瘟疫
【肺炎疫情】美國國防部情報：新型冠狀病毒30天內或變全球瘟疫
【新冠肺炎】中國科研團隊稱病毒已突變 成兩感染力有異的亞型
【新冠肺炎】中國科研團隊稱病毒已突變 成兩感染力有異的亞型
【新冠肺炎】各國新確診是中國15倍　譚德塞：全球進入未知領域
【新冠肺炎】各國新確診是中國15倍　譚德塞：全球進入未知領域
【蝗蟲災害】沙漠蝗蟲進中國方法大揭秘 中方人員到巴基斯坦考察災情
【蝗蟲災害】沙漠蝗蟲進中國方法大揭秘 中方人員到巴基斯坦考察災情
【肺炎疫情】肺炎疫情於多國爆發　為何外國人仍不戴口罩
【肺炎疫情】肺炎疫情於多國爆發　為何外國人仍不戴口罩
【新冠肺炎最新情況】死亡破3000 湖北以外無新增死亡（不斷更新）
【新冠肺炎最新情況】死亡破3000 湖北以外無新增死亡（不斷更新）