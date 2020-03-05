【新冠肺炎】武漢方艙醫院急發通知：患者復發多 擬出院者需查病毒抗體

內地新型冠狀病毒肺炎（又稱武漢肺炎）確診人數持續下降，但與此同時，各地出院的患者頻現「復陽現象」。武漢市江岸方艙醫院發布《緊急通知》，指近期出院患者中復發者較多，即日對所有擬出院病患抽血加做病毒抗體檢查。

此前，武漢一名36歲的確診患者從方艙醫院出院後，到指定康復點接受隔離，期間突然再發病，送醫後不治身亡。

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據內媒澎湃新聞，武漢市江岸方艙醫院一名負責人證實，該院發布了一份《緊急通知》：根據市防疫指揮部最新通報，近期出院患者中復發者較多，導致患者重新入院治療。為了減少病情復發，確保大家徹底治愈，達到「零回頭」目標，經醫院研究決定，即日對所有在艙擬出院病友抽血加做病毒抗體Ig-M與Ig-G的檢查，確保病友完全康復出院，敬請各位病友配合。上述檢查將從3月5日開始。

該負責人表示，市防疫指揮部通知他們，有患者出艙以後出現核酸檢測轉陽的情況，所以為了患者徹底治好，加做病毒抗體Ig-M與Ig-G的檢查。

「加做抗體（出結果）很快，明天開始（給患者）做，明天晚上就可以出結果。」而對於其他方艙醫院是否也會加做抗體檢查，該負責人表示尚不清楚。

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針對部分新冠肺炎出院患者出現核酸檢測複檢陽性的問題，最新發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）》調整了出院後注意事項，將原來診療方案中出院患者「應繼續進行14天自我健康狀況監測」改為「應繼續進行14天的隔離管理和健康狀況監測」。

同時，相比前一版診療方案，第七版的診療方案增加了血清學證據，即如果疑似病例的血清學檢查新冠病毒特異性IgM抗體和IgG抗體陽性；血清新冠病毒特異IgG抗體由陰性轉為陽性或者恢復期比急性期4倍以上升高便可確診為新冠肺炎。

針對疑似病例的排除，也需要在連續兩次新冠病毒核酸檢測陰性（採樣時間至少間隔24小時）且發病7天后新冠病毒特異性抗體IgM和IgG仍為陰性才可排除疑似病例診斷。

責任編輯：蒯宇澄

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