【新冠肺炎】抗疫專家組長：新冠肺炎疫情4月必結束　稱「我預測一定準」

▲ 上海市武漢肺炎醫療救治專家組組長張文宏樂觀稱，相信這場對抗新冠肺炎的戰鬥，能在4月底結束，「你相信好了，我的預測一定是對的。」

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎，武漢肺炎）疫情蔓延全球，新冠肺炎疫情回流中國風險增加。惟上海市武漢肺炎醫療救治專家組組長張文宏樂觀稱，相信這場對抗新冠肺炎的戰鬥，能在4月底結束，「你相信好了，我的預測一定是對的。」

張文宏近日接受中新社採訪，他表示自新冠肺炎疫情爆發以來，他一直在摸索病毒的「脾氣」，認為其實這就是冠狀病毒家族的一個病毒，只是脾氣與其他冠狀病毒有些不同，有點像SARS，但又沒這麼嚴重；傳播方式像流感，特性有點介於SARS和流感之間，是非常「有個性的冠狀病毒」。

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張文宏表示，將病毒脾氣搞清楚後，就不會覺得這是「非常妖」的病毒，「大家覺得新冠肺炎很可怕，是因為對新的病毒不認識。」

了解了病毒脾氣 就不會覺得它「非常妖」

張文宏認為，對於這個病毒越加認識後，認為應該將它命名為「2019冠狀病毒病」，因為它不僅僅是肺炎，有些輕症患者沒有出現肺炎的症狀，而有些重症患者除了肺之外，心臟等其他器官也都有損害，所以它是整體的一個病。

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張文宏表示，他預計疫情在4月底就會結束，「經過幾個周期以後，全國都平息了，基本就安全了」，且認為「如果不盡快復工，城市停滯帶來的次生影響，可能會導致人口死亡率將高於新冠肺炎死亡率。」

張文宏曾發表「一綫換上黨員醫生」言論

作為上海醫療救治專家組組長、華山醫院感染科主任張文宏，早前有視頻反映他在一次會議表示，不能欺負聽話的醫護人員，抗疫一線全部換上黨員醫生，沒有討價還價。

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責任編輯：伍樂

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