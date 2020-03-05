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【新冠肺炎】駐日使館將病毒稱為「日本肺炎」？日媒稱被誤譯

社會熱點 12:47 2020/03/05

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近日日本網傳一帖文，稱中國政府要將新型冠狀病毒肺炎稱為「日本肺炎」，後來有日媒澄清實屬誤會，誤會源頭是中國駐日領事館一封中文公開信，將「在日本的新型冠状病毒肺炎」寫成「日本新型冠状病毒肺炎」。

中國駐日大使館網站上月 27 日發表「中國駐日本大使館致在日同胞的公開信」，當中有一句提到「目前，日本新型冠状病毒肺炎疫情不斷變化，我在日同胞對此高度關注」。這封信原未有引起許多「在日同胞」高度關注，卻意外引起日本人的高度關注。

近日日本網傳一帖文，稱中國政府要將新型冠狀病毒肺炎稱為「日本肺炎」，後來有日媒澄清實屬誤會

該公開信截圖在 Twitter 廣傳，不少日本網民質疑為何中方將俗稱「武漢肺炎」的「新型冠状病毒肺炎」稱為「日本新型冠状病毒肺炎」。以訛傳訛下，更有日本人一度以為中國要將「武漢肺炎」稱為「日本肺炎」。

後來有日媒出面澄清，表示純粹誤會。日本 HUFFPOST 記者表示，「日本新型冠状病毒肺炎」應理解為「在日本的新型冠状病毒肺炎」，而不是「日本肺炎」，不少通中文的網民亦紛紛發帖解釋。

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中國駐日領事館

該 HUFFPOST 記者又就此事向多名中國人求證，他們均表示「日本新型冠狀病毒肺炎」應理解為「在日本的新型冠状病毒肺炎」，並稱如果是中國人的話應該不會理解錯。被問到對此字句引起誤解以至謠言有何看法，那些中國人則表示「沒關係，謠言總會不攻自破。」

網民質疑是刻意為之

不過，有網民懷疑，中國大使館今次「被誤譯」，其實是刻意為之，想借機模糊肺炎在中國發生的事實，然而該涉事公開信第一句其實已是「自國內發生新型冠狀病毒肺炎...」，變相承認新冠肺炎首先在中國發生。誤解雖澄清，但仍有日本網民對帖文感到不安，說﹕「這還真像是中國會做的事呢。」

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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