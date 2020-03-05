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中科院院士：新冠病毒可感染肝臟細胞 患者存在一定比例肝功損傷

社會熱點 12:54 2020/03/05

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中國科學院院士、解放軍總醫院第五醫學中心教授王福生團隊在《刺針-胃腸病學和肝臟病學》（Lancet Gastroenterol Hepatol）在線發文表示，不管是在新冠肺炎輕癥還是重癥患者中都存在一定比例的肝臟功能異常情況。該團隊認為，冠狀病毒感染者肝損害的直接原因可能是病毒感染了肝臟細胞，同時也可能是藥物的肝臟毒性所致。

病毒可能經消化道或血液循環侵襲肝臟

據內媒，王福生團隊4日發表評論文章《COVID-19相關的肝損傷：診治與挑戰》。論文結合大量的新冠肺炎病例報告討論了患者的肝臟功能受新冠病毒感染的情況，發現不管是在輕癥還是重癥患者中都存在一定比例的肝臟功能異常情況。還有數據顯示，嚴重新冠肺炎患者的肝功異常發生率更高。

王福生團隊認為，冠狀病毒感染者肝損害的直接原因可能是病毒感染了肝臟細胞。約2-10%的COVID-19患者出現腹瀉癥狀，在其糞便和血液樣本中檢測到SARS-CoV-2的核酸，這一發現提示病毒可能通過消化道或血液循環侵襲肝臟。

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同時，團隊也認為肝損傷也可能是藥物的肝臟毒性所致，這解釋了不同隊列研究中肝臟損傷的發生率存在的較大差異。此外，免疫介導的炎癥，如細胞因子風暴和肺炎相關的缺氧，也可能導致COVID-19危重患者的肝損傷，甚至發展成肝衰竭。

王福生團隊日前也有研究表示，新冠肺炎患者的肝樣本（下圖c）顯示中度微血管脂肪變性，以及輕度的肝小葉和門靜脈活動，表明該損傷可能是由新冠病毒感染或藥物性肝損傷引起的。（網上圖片）

輕癥患者肝損傷可自愈 損傷嚴重需用保肝藥

王福生團隊認為，輕度COVID-19患者的肝損傷通常是可逆的，無需任何特殊治療即可自愈。建議當出現嚴重的肝損傷時需要給這些病人服用保肝藥物。

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值得一提的是，國家衛健委昨日發布的最新版本《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第七版）》根據目前有限的屍檢和穿刺組織病理觀察結果增加了「病理改變」部分。病理報告分析發現新冠肺炎患者肝臟體積增大，暗紅色。肝細胞變性、灶性壞死伴中性粒細胞浸潤；肝血竇充血，匯管區見淋巴細胞和單核細胞細胞浸潤，微血栓形成。

責任編輯：尹航

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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