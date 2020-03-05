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美眾議院通過「台北法案」 蔡英文稱謝

國情動向 13:00 2020/03/05

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美國眾議院當地時間周三（4日）在415票贊成、無人反對下，通過「台北法案」，要求美國行政部門協助台灣鞏固邦交、參與國際組織，並增強雙方經貿關係。在台灣，蔡英文總統今日會見美國在台協會主席莫健時稱，感謝美國國會以具體行動表達對台灣的支持。

美國眾議院當日審議修正後的參議院版「台北法案」，以壓倒性票數，通過法案。由於法案內容有稍作修改，還須送回參議院再表決通過一次，才能遞交總統特朗普簽署。美方此舉恐惹北京反彈。

助台固邦交 加強美台經貿關係

法案提出，美國行政部門在適當情況並符合美國外交政策利益下，對於採取嚴重或重大行動對台灣安全或繁榮造成傷害的國家，應考慮「改變與該國的經濟、安全及外交接觸」。又呼籲利用美方影響力或其他工具，支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。

在經濟方面，法案指出，國會意見認為，美國貿易代表辦公室（USTR）應與美國國會協商，尋求機會進一步增強美台經貿關係。

蔡英文今日表示，非常感謝美國國會友人協助台灣鞏固邦交、參與國際組織以及增強台美經貿關係，以具體行動表達支持。又稱台美不僅是雙邊夥伴關係也是全球合作夥伴，在安全方面，感謝特朗普政府持續對台軍售，台灣會持續強化自我防衛能力，促進國防自主，作為在印太區域一個民主的堅實盟友。經貿方面，她期盼台美能夠簽署雙邊貿易協定，更加強經貿交流與促進雙邊的經濟增長。

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「台北法案」全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱為TAIPEI Act），最早由共和黨參議員賈德納（Cory Gardner）、魯比奧（Marco Rubio）等人前年9月提出，去年10月獲得參議院全院通過；眾院外委會口頭表決無異議通過眾院版本。

兩院法案版本原先幾乎完全相同，但眾議院相關委員會隨後決議採用參院版法案案號，並稍作修正，包含移除鼓勵美台簽署自由貿易協定（FTA）等相關章節，改以較廣泛文字取代。

責任編輯：伍樂

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