【新冠肺炎】何大一：毫不懷疑新冠病毒起源於中國

▲ 華裔科學家何大一表示，他不認為新冠病毒有可能是被惡意製造出來，或是從實驗室中釋放出來的，但是他對這場流行病起源於中國則不表任何懷疑。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19、又稱武漢肺炎）來源仍未明確，發明治療愛滋病「雞尾酒療法」的華裔科學家何大一表示，他不認為新冠病毒有可能是被惡意製造出來，或是從實驗室中釋放出來的，但是他對這場流行病起源於中國則不表任何懷疑。

指找到病毒起源 對應對下一場傳染病至關重要

何大一周二接受美國之音專訪時說：「根據我們對沙士（SARS）和新冠病毒的了解，以及對從其他動物物種中發現的新冠病毒的了解，我毫不懷疑它起源於中國。」他又表示，最近有關這一病毒可能起源於美國的一些討論，「其科學性非常非常令人懷疑。」

何大一認為，找到新冠病毒起源對於應對下一場傳染病至關重要，「因為它告訴我們如何為下一個疫情做好準備」。

中國外交部發言人趙立堅昨在記者會上批評，個別媒體稱新型冠狀病毒是「中國病毒」極不負責任，中方對此堅決反對。趙立堅說，世界衛生組織(WHO)多次表示，這株病毒是全球現象，因此命名為「COVID-19」，源頭尚不確定，「應避免地域的污名化語言」。

趙立堅更引述中國工程院院士鐘南山的說法，表示疫情首先出現在中國，但不一定發源在中國。

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批中國缺乏透明度 相互卸責導致疫情大爆發

何大一稱讚中國在應對新冠肺炎爆發上，在科學方面可圈可點，但又批評中國在遏制疫情上由於缺乏透明度、相互推諉責任導致疫情大規模爆發。

你可以說在一個短時期裡，缺乏透明度與合作，缺乏適當的指揮結構。但是在最關鍵的時間點，我常說的是，如果房子著火了，你必須盡快將其撲滅。

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至於全球疫情走向，何大一說，如果中國案例繼續下降，並假定在韓國和伊朗不再蔓延得太厲害，那就仍有機會遏制它，但他對此信心並不足。他認為，美國不大可能面臨武漢或湖北的失控狀況，但擔心美國可能會發生像韓國、意大利那樣的疫情。

聯手馬雲公益基金會研發抗新冠肺炎藥物和抗體

何大一因對研究抗擊愛滋病作出重大貢獻，1996年底被評為《時代周刊》年度風雲人物。他目前是哥倫比亞大學醫學院教授，正領導哥大4個團隊研發抗新冠病毒的藥物，希望找到兩種可以阻斷新冠病毒的抑製劑和一種可以治療感染者的單克隆抗體，其目標是研發針對冠狀病毒家族的廣譜藥物。

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他說，人類在20年時間裡遭遇3次冠狀病毒來襲（SARS、MERS、COVID-19）。沙士後的教訓是，人類不能再犯同樣錯誤，必須找到一個科學的解決方案。

2003年後，為研究抗沙士病毒藥物和疫苗，何大一曾對中國提出過很多建議，但他表示，疫情一過，就沒人再對這種公共衛生的基礎建設感興趣了。

如果我們開發了一種針對沙士病毒的蛋白酶或聚合酶的靶向藥物，那麼某些沙士藥物很有可能會出現，這些藥物也很有可能會對現在的新冠病毒起作用。但是很糟糕的是，一旦疫情消失，政治的承諾、資助研究的意願就都消失了。 這是一個我們不能再犯的錯誤。

何大一又說：「冠狀病毒可能會與人類共存，並隨著天氣的變化從北半球移到南半球，並在下個季節再次出現。因此，我們當然需要針對冠狀病毒家族提出永久解決方案。」

哥倫比亞大學稱，位於中國杭州的馬雲基金會提供了210萬美元資金供何大一領導的4個團隊分享。作為該項目的一部分，哥大的科學家將與中國學術研究人員合作。

何大一表示，開發一個疫苗或一個藥物通常需要花費5億美元或更多，從馬雲基金會獲得的資金只是九牛一毛，但這非常必要，有資金才能前進。他表示，他們有包括蓋茨基金會等很多財力雄厚基金會為潛在合作夥伴。

責任編輯：伍樂

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