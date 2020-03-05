【新冠肺炎】中國新增確診病例大減 外媒提3點質疑

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）蔓延全球，多地確診人數不斷攀升，但作為疫情中心的中國有緩和跡象，官方數字顯示，近期新增確診病例大減至每日100多宗。

不過，彭博社對於中國數字是否準確全面，仍有疑問，包括有患者出院後竟發病不治、陸續有病例從境外輸入，以及官方多次修改數據和確診定義。

據國家衛健委公布，昨日內地新增確診病例139宗，較上日略有回升。前日內地新增125宗確診，續創6周新低，是1月21日以來最低。在重災區湖北，昨日新增134宗，前日增115宗。

截至昨日，內地累計確診病例80409宗，累計3012人死亡，死亡率3.74%；52045例治癒出院，佔確診病例近65%。

不過，中國的疫情或不如看起來那樣令人欣慰，報道提出3個疑問或令人擔心的領域。

患者出院後 在康復點發病最終不治

內地傳媒報道，武漢一名36歲確診男子，上月底從方艙醫院出院後，到指定康復點接受隔離，期間突然再發病，送醫後不治身亡。上述消息先由澎湃新聞報導，後被多家內地媒體轉載，但目前報導已被刪除。

【新冠肺炎】武漢一36歲患者康復後再發病 最後竟猝死

【新冠肺炎】武漢方艙醫院急發通知：患者復發多 擬出院者需查病毒抗體

越來越多境外患者進入中國

據國家衛健委通報，截至昨日，累計報告境外輸入確診病例20宗。其中浙江最多，佔10宗。不過，海關總署指出，截至昨日凌晨，全國海關共發現入境有症狀旅客6728人，檢出新型冠狀病毒核酸檢測陽性病例75例。國家衛健委與海關的數字有出入，尚不清楚原因為何。

【新冠肺炎】全國境外輸入病例75例 中國海關嚴施入境檢疫

【新冠肺炎】浙江新增7宗例意大利「倒灌」病例 在同一餐廳工作

修改數據及確診定義 未公布無症狀感染者

疫情爆發期間，官方統計數據多次修改，2月13日報告上日激增逾15,000例，當中納入湖北臨床診斷病例。之後中國再修改確診病例定義，剔出臨床診斷病例。

【新冠肺炎】為甚麼取消臨床診斷病例？ 官方這樣解釋……

【新冠肺炎】取消「臨床診斷」分類 湖北多地核减確診病例

此外，官方上月修訂診療方案中表示，無症狀病例不應計入確診病例，而中方每日通報數據亦不包括無癥狀感染者，疫情是否真正被控制依然存在不確定性。事實上，無症狀感染者仍具傳染性。

國家衛健委曾稱，無症狀感染者不在報告範圍，不需對外公布，但會對這類患者集中隔離14天，若期間出現症狀，會作為確診病例報告。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響