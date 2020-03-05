【新冠肺炎】疫情下經濟數據慘不忍睹 專家指改革提速才治本

新冠肺炎令中國社會管理不到位、公共衛生體系不健全等體制性弊端一覽無餘，經濟數據也慘不忍睹。目前，中央放寛借貸、多個省市啟動基建，就是為了要救經濟，不過，無論中外專家均認為，要把握危中之機，不應過量放水，而是實質性深化結構性改

受疫情影響，近日公佈的PMI數據均創出紀錄低點，其中財新的2月中國製造業採購經理人指數(PMI)大幅降至40.3，創2004年4月本項調查開啟以來紀錄最低，2月官方製造業採購經理人指數劇降至35.7，創該數據有記錄以來新低。

▲ 疫情下中國經濟數據慘不忍睹

中國經濟目前已停頓了兩個多月，就如一個危重病人，緊急輸血、落重藥必不可少，也就是說，中央放水無可厚非，但單靠天量放水後遺症不少，並不能解決根本問題。正如全國政協經濟委員會副主任劉世錦指出，過量放水難救急，因這並不能真正解決中國經濟面臨的實際問題，而且副作用很大，應當把危中之機重點轉到實質性深化結構性改革上。

深化改革到底包括甚麼，總括而言，首先，是加快推動城鎮化，今次疫情突顯了一個問題，大量農民工在工作地沒扎根，人口大量流動造成了社會問題，遇上疫症更一發不可收拾。中銀國際研究有限公司曹遠徵說法值得參考，他認為要重點深化社會體制改革，特別是順應城巿化推動農民工的市民化，進而定居化，以弱化人口跨區域大規模流動，而這代表要加快政府職能向公共服務服務方向轉變。

其次，就是政府職能的改變。這個提法早就在中共十八屆三中全會提了出來，但其後卻束之高閣，反過來政府越管越多。曹遠徵稱，中國的人均GDP達到一萬美元，開始進入高收入社會，需要與此相適應的社會基礎設施及相應的社會治理能力。但這個同目前中央的調子不同 ，能不能藉這次疫情有所改變，還有待觀察。

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再者，此次疫情表現出內地有醫療與公共衛生系統不充足、不合理、不平衡的問題，除了硬體配置不到位以外，醫護人員的配置也遠遠不夠。另一方面，財政支出數據顯示，公共衛生投資明顯不足。

黃奇帆：十四五計劃應重視公共衛生

中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆計過一條數，全國醫院數量從1978年的9,293個增長到2018年的33,009個，擴大3.55倍，但同期GDP增長240倍，二者增幅落差明顯，說明中國公共衛生投資明顯不足。2018年，中國公共衛生領域的財政支出1.6萬億元，僅佔GDP的1.7%。

因此，他建議各級政府在今年制定十四五計劃時，要充分重視公共衛生與防疫基礎設施、運營體系、人才培養等方面的投資與管理運營規劃，從中央到地方花上2,000億至3,000億元中國的公共衛生系統的短板給補上。要意識到投資公共衛生類基礎設施對GDP的高效率拉動作用。

責任編輯：游昊雲

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