【新冠肺炎】疫情下經濟數據慘不忍睹 專家指改革提速才治本（訂戶專享）

新冠肺炎令中國社會管理不到位、公共衛生體系不健全等體制性弊端一覽無餘，經濟數據也慘不忍睹。目前，中央放寛借貸、多個省市啟動基建，就是為了要救經濟，不過，無論中外專家均認為，要把握危中之機，不應過量放水，而是實質性深化結構性改

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