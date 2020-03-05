【新冠肺炎】疫情下經濟數據慘不忍睹 專家指改革提速才治本（訂戶專享） 經濟脈搏 14:38 2020/03/05 分享： 新冠肺炎令中國社會管理不到位、公共衛生體系不健全等體制性弊端一覽無餘，經濟數據也慘不忍睹。目前，中央放寛借貸、多個省市啟動基建，就是為了要救經濟，不過，無論中外專家均認為，要把握危中之機，不應過量放水，而是實質性深化結構性改 ... 相關文章 【減息影響】美聯儲緊急減息 中國人行會否跟隨？ 2020/03/04 【減息影響】美聯儲緊急減息 中國人行會否跟隨？ 【新冠肺炎】地產股走強 滬指收升0.6%收復3000關 2020/03/04 【新冠肺炎】地產股走強 滬指收升0.6%收復3000關 【新冠肺炎】為穩就業 上海為招聘畢業生的企業提供多項優惠措施 2020/03/04 【新冠肺炎】為穩就業 上海為招聘畢業生的企業提供多項優惠措施 【新冠肺炎】復工不復產追指標 弄虛作假風氣難改 今日 【新冠肺炎】復工不復產追指標 弄虛作假風氣難改 經濟 人口 疫情 金融 中國人民政治協商會議全國委員會經濟委員會 PMI GDP 鐵路 採購 肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入