國際體育仲裁院公布孫楊案報告：孫楊撕毀檢測表 保安砸碎檢測瓶

中國泳將、奧運冠軍孫楊在2018年9月的興奮劑檢測中有違規行為，日前被國際體育仲裁法庭（CAS）判罰禁賽８年，引起廣泛關注。CAS昨晚在官網公布了長達78頁的仲裁報告，對藥檢采樣現場、八年判罰是否過長等爭議話題進行了說明。報告顯示，在接受藥檢的過程中，保安用錘子砸碎了檢測瓶，孫楊撕毀了興奮劑檢測表。

報告還原前年9月藥檢現場情況

綜合媒體報道，此次采樣發生在2018年9月4日的杭州，樣本采集方為國際泳聯授權的第三方檢測機構International Doping Tests and Management（IDTM）。

被指因藥檢事件或面臨終身停賽 孫楊聲明︰報道不實

當晚，主檢官曾向孫楊方面表示不能將IDTM的材料遺留給運動員，而孫楊方面為了不讓血樣（分為A、B兩瓶）被帶走，將B瓶外殼擊碎，導致檢測人員當晚沒有收集到有效的血液樣本，尿液樣本則沒有進行采集。根據世界反興奮劑機構的相關條令，檢測瓶如有損壞，樣本將不再有效。

報告提到：

第14條：裝有血液的興奮劑瓶子被一位保安用錘子砸壞。 第15條：那天晚上沒有收集到血液和尿液的樣本，都無法采用。 第16條：運動員損壞了興奮劑檢測表格，將自己之前簽好名的表格撕掉。

▲ CAS在報告指出，血樣瓶被損壞。

另外，關於孫楊被判罰停賽八年的爭議話題，報告表示，孫楊在庭審中沒有對他的過激行為做出合理解釋，孫楊本可以通過「先采樣後申訴」的方式表達不滿。鑒於孫楊砸血瓶的行為屬於知法犯法，符合最高量刑4年的標準。

在此基礎上，由於孫楊2014年曾因藥檢呈陽性而被禁賽數月。此次抗檢屬於再犯，根據再犯處罰翻倍的規定，最終得出8年的禁賽期限。但按照規定，孫楊可以在明年申請縮短禁賽期。

中國泳將孫楊拒藥檢被禁賽8年 恐無緣東京奧運

報告亦表示評估了檢測人員的身份，強調三名檢測人員的資格均符合條例，身為建築工人並無影響；而即使取尿液樣本的工作人員要求拍照，都不能構成孫楊抗檢的理由。

▲ 孫楊曾在微博發布血樣瓶等證據。

值得一提是，孫楊曾在個人微博曬出「完好無損保留」的血樣瓶，興奮劑檢察官手寫的承諾書，當日的現場視頻，尿檢官武先生手寫的說明書等證據，但目前這些微博已被刪除。

責任編輯：伍樂