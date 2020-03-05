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【新冠肺炎】滬指收升近2%連升4日 兩市成交再破萬億

經濟脈搏 15:45 2020/03/05

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隔夜美股集體大漲，加上內地新型冠狀病毒肺炎確診病例增幅放緩，內地股市今日亦走高，滬指收市升2%，連續4日上升，農業板塊走強。

深成指升1.9% 創業板升1.8%

滬深兩市高開高走，豬肉、養雞等農業概念股強勢領漲，消費、金融板塊亦走強，截至收市，滬指報3071.68點，升1.99%；深證成指報11711.37點，升1.9%。創業板指全日升1.85%，報2209.59點。

兩市成交總額為11,720億元（人民幣，下同），較上一交易日大幅放量。其中，滬市成交4,828億元，深市成交6,892元。

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盤面上，僅計算機板塊小幅收跌；農業板塊領漲，保險、銀行、貿易、食品飲料、家用電器等漲幅居前。

昨日中央政治局常務委員會會議提出，要加大公共衛生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網絡、數據中心等新型基礎設施建設進度。要注重調動民間投資積極性。

國家衞健委公布，內地昨日新增139宗新冠肺炎確診病例，累計確診病例8.04萬宗；新增死亡病例31宗，累計死亡3012人。

責任編輯：蒯宇澄

疫情 美股 創業板 金融 銀行 豬肉 中華人民共和國國家衛生健康委員會 創業板 成交 板塊

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