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【新冠肺炎】路透調查：67%機構估人行將降準 35%料本月下調

經濟脈搏 15:55 2020/03/05

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在新冠肺炎影響經濟增長下，路透社調查86家機構，顯示定期存款基準利率不變的預期不再是鐵板一塊，預計3月將下調的機構達18家，預計未來三個月會下調法定存款準備金率的機構有58家，佔比67%，35%更稱會在3月下調，較2月的5%大幅提高。

官方和財新最新PMI數據均創下歷史新低，市場預期人行政策寬鬆力度料將增加，其中不變預期一直穩如磐石的定期存款基準利率，本月不再是鐵板一塊，預計3月將下調的機構達到18家，佔比為21%。

67%機構預計未來三個月會下調法定存款準備金率

法定存款準備金率方面，預計在3月將下調的機構有30家，佔比35%，較2月僅四家和5%的佔比大幅提高；在人行2月將公開市場逆回購利率下調10個基點後，受訪機構對本月逆回購利率下調的預期較2月預測時繼續提升，預計7天和14天利率將下調的機構數量分別為23家和24家，佔比接近三成。

展望未來三個月，預計下調存款基準利率的機構家數達到41家，佔比48%，最大下調幅度0.25個百分點，最小0.05個百分點；同時預計下調法定存款準備金率的機構為58家，佔比67%，最大下調幅度1.5個百分點，最小0.25個百分點。

【新冠肺炎】疫情下經濟數據慘不忍睹 專家指改革提速才治本（訂戶專享）

【新冠肺炎】滬指收升近2%連升4日 兩市成交再破萬億

政策利率中，分別有23和24家受訪機構對3月公開市場七天和14天逆回購利率有下調預期，佔比約27%至28%。其中七天期最大下調幅度10個基點，最小幅度5基點；14天期最大預計下調幅度15基點，最小5基點。

MLF和LPR繼續下調的概率非常大

另外，3日美聯儲意外緊急降息50個基點以應對肺炎疫情，澳洲、馬來西亞央行亦在同日降息，全球寬鬆大潮再現。分析師認為，即使因需求不足人行沒馬上在公開市場上有所動作，但3月中期借貸便利（MLF）利率和貸款市場報價利率（LPR）繼續下調的概率非常大。

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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