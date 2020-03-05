【新冠肺炎】伊朗疫情嚴重 駐華使館微博求助 中國網民紛捐款

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在全球蔓延，其中伊朗疫情嚴重，近3000人確診，多名官員、國會議員也感染，死亡人數共超過90人。

朗駐華大使館昨日在微博公布捐贈渠道，包括銀行賬戶及物資收集處，強調急需醫用口罩、防護服等物資，隨即有大批中國網民留言，貼出捐款收據。

伊朗駐華大使館昨日發文稱，在伊朗全力抗擊疫情的關鍵時刻，中國朋友的支持讓他們感受到雪中送炭的情誼，看到中國人「滴水之恩，湧泉相報」的品格，稱連日無數中國網友留言詢問捐贈渠道事宜，「拳拳盛意讓我們銘感五內」。

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接收物資 急需口罩、防護服

帖文公布銀行賬號，以及北京、上海、廣州的物資接收地址，都是當地大使館或總領事館。

帖文強調，現在急需醫用口罩、呼吸器、手術服、核酸檢測試劑盒、個人防護用品、防護面罩和防護服，並稱「我們將珍惜中國朋友的每一分善意，追蹤每一筆善款的流向」。

大批中國網民留言紛表支持，並貼出捐款收據，金額從20元（人民幣，下同）、200元、1000元到1萬元都有，祝福伊朗早日戰勝疫情，又稱「為中伊友誼添磚加瓦」。亦有人稱，疫情爆發時伊朗第一時間幫助中國，要作報答。據中方稱，伊朗外長扎里夫是全球第一個公開聲援中國的外長；伊朗亦向中方提供300萬隻醫用口罩，並表示將繼續提供援助。

▲ 網民貼出捐款收據。

▲ 網民貼出捐款收據。

責任編輯：伍樂

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