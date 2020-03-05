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【新冠肺炎】肺炎疫情全球蔓延  多個國家紛禁口罩出口（不斷更新）

社會熱點 16:41 2020/03/05

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）在多個國家爆發，許多國家或地區情況如香港之前一樣，民眾紛紛出動搶口罩，加上口罩生產大國：中國本身也供不應求，口罩材料出口也大幅減少，新冠肺炎爆發的國家和地區紛紛限制醫療用品出口。之前上網可以訂到口罩的地方，範圍已大大縮少。以下各國管制口罩出口一覽：

台灣：1月24日

經濟部公告，為確保口罩供應國內所需及確保國人健康，從1月24日至2月23日，管制2類型口罩出口一個月。

經濟部2月13日宣布，口罩禁止出口將延長到4月底，政府徵用口罩也會同步延長到4月底。如果疫情緩和，可能提早解除措施。

●泰國：2月4日

泰國內閣2月4日同意採取因應措施，盡可能減少醫用口罩出口，以防止國內供應短缺。

當局同意採取措施，將口罩和洗手液等列為「管制商品」，超過500項醫療相關產品出口須經官方批准，由政府進行分銷與出口，以避免國內口罩短缺和廠商哄抬價格。

●韓國：2月26日

韓國食品醫藥品安全處處長李儀卿宣布，2月26日零時起實施口罩與洗手液緊急供需調整措施，規定口罩出口至多一成，5成以上用於公眾。

公共銷售量首先分配給嚴重災區、醫務人員、弱勢群體、危險性高的工作崗位。

●法國：3月3日

法國總統馬克龍簽署政令，以在未來幾個月徵用所有防護性口罩的庫存與生產。馬克龍說，防護性口罩將分配給醫療專業人員與武漢肺炎感染患者。

法國經濟財政部長勒麥爾（Bruno Le Maire）也說，媒體報導防疫物品的售價漲到2到3倍，他下令法國的消費者與反詐騙監管機構展開調查。

【口罩供應】口罩商揭利潤有幾驚人　核心「熔噴布」由每噸2萬炒至30萬元

【新冠肺炎】防肺炎口罩真假點分？ 用水火兩招即現形

●俄羅斯：3月4日

俄羅斯禁止口罩、呼吸器和防護服等醫療用品出口，以確保對抗新型冠狀病毒的第一線醫護人員和大眾的醫療物資供應。

這項出口禁令包括口罩、塑膠鞋套、手套、外科刷手消毒液、防毒面具、防護服等17種用品。

這項3月3日公布生效的行政命令不影響人道援助或個人用途攜帶出境。這項命令將於6月1日期滿。

【口罩供應】曾批中國禁3M口罩輸出　美謀用特權促本土增產口罩

●德國：3月4日

德國政府禁止口罩、手套和隔離衣等醫療防護用品出口，以確保德國衛生人員有足夠裝備因應武漢肺炎疫情延燒。

德國政府在聯邦公報（Federal Gazette）頒布法令，禁止輸出各類醫療防護用品，例如口罩、手套和隔離衣等，但國際援助任務不在此限。

至於內地，由去年反修例開始，淘寶上已不能運口罩來香港，未來要搵口罩，一是靠本地生產，另外，就可能要到中南美洲去搵了。

責任編輯：高青

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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