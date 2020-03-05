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【新冠肺炎】與病毒撞名不吉利？ 網民催成都新冠食品公司更名

社會熱點 17:01 2020/03/05

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情令內地民眾人心惶惶，不少人甚至談「新冠」色變。 四川成都一間商標名為「新冠」的食品公司竟被網民要求更名。在山東青島，一座名為新冠高架路的交通要道也有同樣遭遇，原因是網民每日駕車經過這段路會心生不安。結果，無論是食品公司還是高架路，均表示拒絕。

食品廠廣告語：新冠讓相聚更甜蜜

商標名為「新冠」的成都市新都區冠生園食品有限責任公司始建於1989年，是西南地区规模最大的月饼生产厂家之一。據內地《紅星新聞》報道，有網友翻出自己家中的「新冠」月餅禮盒，發文稱，這個著名商標的牌子怕是砸了。

據查證該公司官網，廣告語還寫著「新冠讓相聚更甜蜜」、「新冠把愛帶回家」。對此，有不少網民發文建議該公司將商標更名，但也有網民認為要求更名是「吃飽了撐的」。

在售賣新冠食品的淘寶店鋪中，有網民戲謔吃了會否感染肺炎。（網上圖片）

不過，新都區冠生園食品有限責任公司負責人劉期春表示，「不考慮更名，不可能更名」。劉期春說，畢竟品牌已經有了三十年時間，不會輕易變更。對於「新冠」商標會否令銷量受影響，劉期春稱，品牌在四川有一定知名度，產品在四川內的銷售應該影響不大，對於省外則不敢說有沒有影響。

在千里之外的山東青島，新冠高架路也遇上了同樣的名稱麻煩。有民眾每天上下班都要通行「新冠高架路」，心裡總覺得不舒服，便寫信給青島市政府，表示民眾對「新冠」兩字會感到厭惡、害怕，因此建議青島市將「新冠高架路」改為「武漢高架路」，來證明武漢必勝的決心。

對此青島市政府辦公廳政務辦公室表示，新冠高架路從2011年就由當局命名至今，名稱合法合規，因此不做更改。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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