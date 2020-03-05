【新冠肺炎】美主播要中國道歉 外交部反問：誰要求美國為H1N1道歉？

美國霍士新聞主播近日稱，中國人應該就新冠肺炎疫情「正式道歉」。對此，外交部發言人趙立堅表示，這種言論荒謬可笑，中國也是病毒受害者，又反問誰要求美國為H1N1流感道歉了。

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外交部：中國也是病毒受害者

趙立堅在今天的例行記者會上表示，「中國道歉論」毫無根據、毫無道理，充分暴露其對中國的傲慢、偏見和無知。趙立堅說，目前病毒源自何處，尚無定論。無論病毒源自哪裡，中國同其他出現疫情的國家一樣，都是病毒的受害者，都面臨疫情蔓延的挑戰。

他又反問「2009年美國暴發H1N1流感蔓延到214個國家和地區，誰要求美國道歉了嗎？」

霍士主播沃特斯（Jesse Watters）周一在節目中表示，新冠肺炎病毒源自中國，但卻沒聽到有中國人為此道歉，還稱中國政府讓人民飢餓，所以他們才會去吃蝙蝠與蛇。

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不少中國網民對此言論不滿，澳門「賭王」何鴻燊的兒子何猷君昨（4日）也在Instagram標註沃特斯，並說：「如果你想聽到中國人的道歉，那麼你成功了。我在這裡代表我們國家對你說『我們對你的父母感覺到道歉。』你的父母經歷9個月的身孕、花了30多年的時間、精力以及金錢，你卻成為會誹謗人的弱智。」

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何猷君爆粗 要中國網民翻牆去IG罵人

何猷君砲火猛烈：「是的，我們感到非常抱歉，但不是因為該病毒（實際上我們的防疫做得非常好），而是因為你的父母，他們下半輩子都必須忍受你。」

何猷君還繼續在微博發文，要求中國網民翻牆出征：「我找到這個sb（粗口）的Instagram了。有空的網友們麻煩翻牆一起幫忙罵 謝謝。要我們中國人道歉？吃屎吧。」

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責任編輯：伍樂

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