【新冠肺炎】不入禁食名錄 農業農村部：水魚、烏龜、牛蛙等可養殖食用

內地爆發新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情，源頭曾被指向野生動物，全國人大常委會上月通過決議全面禁食野生動物。輿論關注，龜鱉蛙這類內地餐桌上常見兩棲動物，到底能不能吃。農業農村部今日表示，中華鱉（水魚）、烏龜、牛蛙等可以養殖食用。

內地傳媒報道，農業農村部官網今天發布通知，明確規定，中華鱉、烏龜等列入《國家重點保護經濟水生動植物資源名錄》的兩棲爬行類動物，將按照水生動物管理，而牛蛙則在水產新品種列表中。這意味著，它們未被列入禁食野生動物名錄。

按照全國人大常委會通過決定，魚類等水生野生動物未被列入禁食範圍，按照漁業法的規定進行管理。

水魚產業鏈 年產值達千億人仔

在今日的國務院聯防聯控機制發布會上，農業農村部漁業漁政管理局長張顯良稱，陸生和水生之間的兩棲爬行動物，如龜鱉類和蛙類，根據協商，明確由農業部按照水生動物管理。包括中華鱉、烏龜在內的絕大多數龜鱉，以及蛙類中的牛蛙和美國青蛙，可以養殖食用。

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此前，廣東省龜鱉養殖行業協會、湖南省龜鱉產業協會、杭州市龜鱉行業協會等行業協會在網上發文呼籲，懇請深圳市人大常委會法工委等部門三思，勿將龜鱉列入禁食行列。

內地「第一財經」報道，據不完全統計，內地每年商品水魚產量約35萬噸，年產值達500至600億元人民幣，再加上苗種、銷售流通、深加工、飼料等上下游產業鏈，年產值超千億元，產業從業人員數百萬人。

責任編輯：伍樂

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