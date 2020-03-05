姚明與孫楊風格有別　反映不同時代？

▲ 國內輿論把姚明與孫楊作比較。

在新型狀冠病毒肺炎（武漢肺炎，新冠肺炎）消息鋪天蓋地之下，另一宗消息在內地也熱爆。國際體育仲裁法庭上周就中國奧運金牌泳手孫楊拒絕接受藥檢作裁決，孫楊被裁定禁賽8年。換言之，如果孫楊上訴失敗，代表運動生涯就此結束。

這消息在內地引起很大爭論，特別的是有輿論將姚明與孫楊作比較，他們認為姚明當年到美國也受到排擠，但他不卑不亢，用自身努力去說服針對他的人。而孫楊卻自大、鹵莽、容不得批評。拉闊一點看，兩人正反映了中國不同年代的主流思潮。

孫揚被指自大鹵莽 不容批評

孫楊去年底出席一個電視節目時談到仲裁官司時說：「我只想和你們說，好好訓練。霍頓、蓋伊你們游得再快一點，就能喝到我美味的洗腳水了。」當時已有不少人批評，在體育比賽中，孫楊這樣的說話極之狂莽及不尊重對手。

中國泳將孫楊拒藥檢被禁賽8年 恐無緣東京奧運

國際體育仲裁院公布孫楊案報告：孫楊撕毀檢測表 保安砸碎檢測瓶

回看姚明當年到美國NBA，也受到不少質疑、針對甚或歧視，但姚明以一種東方人特有的行為方式，既安安靜靜的總結不足提高自己，然後用實力去令對方折服。

其中一件最為人所知，當時還是姚明新秀時期的第九場比賽，解說員巴克利就和搭檔史密斯打賭，「要是姚明能在比賽中拿到19分，我將親吻驢的屁股！」沒想到姚明在那場比賽中狂砍了20分，巴克利「死死氣」實踐了諾言。

姚明靠自身努力 令對方折服

有記者把巴克利原話告訴了姚明，姚明就說：「那我天天拿18分好了。」比賽後，巴克利打賭輸了，記者問姚明怎樣看，姚明只是幽默說：「那如果我下一場拿36分的話，他是不是要找一頭大象？」這樣不卑不亢又不失幽默，連巴克利也稱讚。

賀頓「寸」孫楊被要求道歉 澳洲：這是賀頓個人權利

中國首富子如此評孫楊事件 被罵「不是中國人」

姚明另一對手「鯊魚」奧尼爾，兩人俱為NBA最出色中鋒。姚明初抵美國，奧尼爾就曾揚言「要用自己的大肘子教訓姚明」。有次奧尼爾上電視節目，談姚明時戲弄的模仿中國人說話，引來種族歧視批評。

記者問姚明是否認為奧尼爾是種族歧視，姚明回答大方得體：「我相信奧尼爾這樣說只是開玩笑，但可能很多亞洲人並不能理解或接受他的笑話。在我看來，不同文化的人很難理解別人的說法，尤其是來自大國的人——中國和美國。但這個世界正變得愈來愈小，人們也愈來愈相互理解。」其後，姚明與奧尼爾成為很好的朋友。

不滿孫楊被嘲 內地網民喊「抵制澳洲奶粉」

最近有人總結稱，歸根結柢，姚明代表的是一個開放的、溫和的、包容的、和平崛起的中國，他來自2012年以前的世界。孫楊代表的是一個衝動封閉、民族主義的中國，他來自2012年以後的世界。

這說法也許有偏頗，但不能否認的是中國需要更開放、更包容地走向國際，而不是用民粹、封閉或戰狼式去看待世界。姚明與孫楊是很好的例證。

國情知聞專欄

作者：高青