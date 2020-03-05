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【新冠肺炎】中央指導組專家：武漢有望3月底新增病例基本「清零」

社會熱點 18:38 2020/03/05

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內地新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，在重災區湖北武漢，近日每日仍有過百新增確診病例，該省除武漢市以外，則連續7天僅個位數新增。湖北以外表現反覆，昨日有新增5宗確診病例。

中央指導組專家組成員、中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮，前日接受人民日報新媒體訪問時稱，分析疫情演變數據，目前來看，全國除湖北以外其他地區，2月底新增病例基本「清零」；湖北省武漢以外地區，3月中旬估計能基本「清零」；武漢有希望3月底實現基本「清零」。

不過，他強調「清零」也不是絕對的，偶爾還是會出現幾個新增病例。 

不要著急除口罩 防範輸入性病例

張伯禮

張伯禮估計，4月底除湖北以外，全國其他省市基本可以摘口罩恢復正常生活生產秩序。湖北省特別是武漢市，或比全國遲1個月左右。但他不主張著急摘口罩，即使復工復產，口罩還是慢一點摘比較好，就算全國「清零」，少聚集、勤洗手、戴口罩的習慣也要保持一段時間。畢竟，現在疫情下半場外國形勢還是很嚴峻，要防範輸入性病例。

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對於這次疫情教訓，他提到，新冠肺炎在去年12月底、1月初人傳人現象已很明顯。那時還說是「有限人傳人」、「局勢可控」，喪失防控最佳時機。他認為，現在機制不順，層層上報、層層審核、層層淡化，到中央都衰減變味，影響中央決策。

他又稱，基層社區的衛生能力明顯不足，檢測權限集中、試劑盒短缺嚴重影響確診救治，防控物資明顯短缺、調配機制滯後、應急系統響應及運營都需要極大改善。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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