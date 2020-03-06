【新冠肺炎】中國產業鏈有多少外移  關鍵看3月復工進度

在2月底，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情尚未平緩，中央已要求各地按疫情不同程度盡快復工復產。究其原因，中國大部分製造業已停擺兩個月，3月將是關鍵一個月，如果本月相關製造業仍未復產，將難以阻止外資離開中國。這也是包括機構、官媒及專家在內，都矢言疫情將會在4月受控的主要原因。

中國科學院的專家在周一發布的報告中警告，如果政府未能在3月底前遏制病毒的傳播，勞動密集型的紡織品、高科技電子產品以及環境成本較高​的金融冶煉等行業存在著較高的對外轉移的風險。

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電信設備紡織材料 中國產品佔全球份額高

目前，中國出口原料中佔全球最高份額的，一是電信機器設備，大概佔40%以上，其次是紡織原料，大概佔全球份額也接近40%，另外，化工原料出口雖佔全球份額不到10%，但如印度等的製藥原材料，主要就是由中國供應，這些產品忽然停供，對全球產業鏈影響至深。

財新網中國製造業採購經理人指數（PMI）2月降至26.5，遠低於上月的51.8，為該項調查開啟逾14年來首次降至50的榮枯線以下。由此可見，中國製造業停工情況之嚴重，而財新的PMI，主要是反映中小企的狀況，而中國中小企正是外貿的主力。

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中國自1月開始，農曆假期到來，大部分工廠已停工，接下來新冠肺炎爆發，假後工廠未能復工，亦即是說，中國工廠已停工超過兩個月。對世界相關行業來說，生產材料庫存根據訂單而定，太多庫存不化算、太少有缺料危機，因此，材料庫存不可能有太多屯積，當來源停頓超過個多月，庫存已耗盡，有生意也不敢接，就要考慮從不同途徑去補充。

因此，到了3月已成為外國相關製造產業鏈的承受上限，如果中國不能恢復供應，相闗企業就一定要到不同地方尋求新的供應源，而且，為了能快速獲得穩定供應，就要和對方簽定長期供貨協議；若這種情況出來，就算未來中國工廠恢復生產，相關產業鏈外移、或起碼部分外移已成為不可逆轉的事實。

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若產業鏈一旦外移 失業率上升產業空心化

中科院的報告很明確指出，由於供應商的替換需要時間基礎與相關資本投入，產業鏈轉移伴隨的成本通常較高，在國內生產能夠在短期內恢復的前提下，本次疫情對中國產業鏈對外轉移的影響將是有限的。

但反過來說，如果產能恢復的不確定性在短期內得不到有效改變，中國不僅將面對失業率上升的風險，還有可能造成產業鏈對外轉移的衝擊，並加劇中國產業「空心化」的風險。

然而，在疫情影響下，特別是勞動密集型產業返工後容易成為病毒擴散的溫床，而如果不復工，中國經濟將承受更大的壓力。因此，在控制疫情與復工復產，成為一個兩難的抉擇。

復工復產事在必行，3月復工復產進程如何，疫情又會不會有第二波爆發，令復工復產受到阻礙，這將對中國經濟疫後復蘇、長遠發展以至社會穩定，均有十分深遠影響。

本報記者：高青

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