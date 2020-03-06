【新冠肺炎】中國產業鏈有多少外移  關鍵看3月復工進度

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【新冠肺炎】路透調查：67%機構估人行將降準 35%料本月下調
在2月底，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情尚未平緩，中央已要求各地按疫情不同程度盡快復工復產。究其原因，中國大部分製造業已停擺兩個月，3月將是關鍵一個月，如果本月相關製造業仍未復產，將難以阻止外資離開中國。這也是包括機構、官媒及專家在內，都矢言疫情將會在4月受控的主要原因。
中國科學院的專家在周一發布的報告中警告，如果政府未能在3月底前遏制病毒的傳播，勞動密集型的紡織品、高科技電子產品以及環境成本較高的金融冶煉等行業存在著較高的對外轉移的風險。
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電信設備紡織材料 中國產品佔全球份額高
目前，中國出口原料中佔全球最高份額的，一是電信機器設備，大概佔40%以上，其次是紡織原料，大概佔全球份額也接近40%，另外，化工原料出口雖佔全球份額不到10%，但如印度等的製藥原材料，主要就是由中國供應，這些產品忽然停供，對全球產業鏈影響至深。
財新網中國製造業採購經理人指數（PMI）2月降至26.5，遠低於上月的51.8，為該項調查開啟逾14年來首次降至50的榮枯線以下。由此可見，中國製造業停工情況之嚴重，而財新的PMI，主要是反映中小企的狀況，而中國中小企正是外貿的主力。
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中國自1月開始，農曆假期到來，大部分工廠已停工，接下來新冠肺炎爆發，假後工廠未能復工，亦即是說，中國工廠已停工超過兩個月。對世界相關行業來說，生產材料庫存根據訂單而定，太多庫存不化算、太少有缺料危機，因此，材料庫存不可能有太多屯積，當來源停頓超過個多月，庫存已耗盡，有生意也不敢接，就要考慮從不同途徑去補充。
因此，到了3月已成為外國相關製造產業鏈的承受上限，如果中國不能恢復供應，相闗企業就一定要到不同地方尋求新的供應源，而且，為了能快速獲得穩定供應，就要和對方簽定長期供貨協議；若這種情況出來，就算未來中國工廠恢復生產，相關產業鏈外移、或起碼部分外移已成為不可逆轉的事實。
若產業鏈一旦外移 失業率上升產業空心化
中科院的報告很明確指出，由於供應商的替換需要時間基礎與相關資本投入，產業鏈轉移伴隨的成本通常較高，在國內生產能夠在短期內恢復的前提下，本次疫情對中國產業鏈對外轉移的影響將是有限的。
但反過來說，如果產能恢復的不確定性在短期內得不到有效改變，中國不僅將面對失業率上升的風險，還有可能造成產業鏈對外轉移的衝擊，並加劇中國產業「空心化」的風險。
然而，在疫情影響下，特別是勞動密集型產業返工後容易成為病毒擴散的溫床，而如果不復工，中國經濟將承受更大的壓力。因此，在控制疫情與復工復產，成為一個兩難的抉擇。
復工復產事在必行，3月復工復產進程如何，疫情又會不會有第二波爆發，令復工復產受到阻礙，這將對中國經濟疫後復蘇、長遠發展以至社會穩定，均有十分深遠影響。
本報記者：高青