【新冠肺炎】內地研究：女性潛伏期更長 隔離應超過14天

新型冠狀病毒肺炎(俗稱武漢肺炎)疫情爆發以來,內地不時傳出有病例潛伏期超過14天,武漢大學人民醫院團隊近日一項研究發現,女性患者症狀相對較輕,且比男性有更長的潛伏期,呼籲受醫接學觀察的女性,隔離期應超過14天。

內地澎湃新聞報道,預印本服務器和早期研究平台SSRN,日前發布一篇《刺針》預印本(Preprints with The Lancet)研究論文,題為「Women May Play a More Important Role in the Transmission of the Corona Virus Disease (COVID-19) than Men」。作者團隊來自武漢大學人民醫院重症加強醫療科等多個科室,通訊作者為該院消化內科主任醫生董衛國與該院耳鼻喉科主任醫生許昱。

或因女性天生具有更強抗病毒免疫力

研究表明,女性在新冠肺炎傳播上表現上與男性不同,女性不僅症狀相對較輕,而且有更長潛伏期,這可能因女性天生具有比男性更強的抗病毒免疫力。

團隊據此呼籲,中國及世界其他盡快對女性採取差異化的疾控措施。在篩查過程中,無論女性有否症狀,只要接觸史明確,就應對進行核酸測試,受醫學觀察的女性隔離期也應超過14天。同時盡早為女性單獨制定隔離和診斷計劃。

研究人員使用關鍵詞「新型冠狀病毒」、「2019-nCoV」、「COVID-19」和「新型冠狀病毒性肺炎」在數據庫PubMed、Web of Science和中國知網(CNKI)中,搜索截至2月14日發表的相關文章,對包含確診病例分析的9篇文章進行回顧,從中提取病例信息來源等信息。又對武漢大學人民醫院2月20日前確診新冠肺炎的所有患者進行了回顧性分析。

團隊發現,大多確診病例集中在男性,入住ICU的患者更為明顯。團隊收集到數據的6013宗患者中,大多數在今年1月1日至29日入院或確診,其中男性3361例(佔55.9%)。共有975例進入ICU,其中573例(58.8%)為男性。這些或代表男性比女性更容易感染新冠肺炎,且症狀更嚴重。不過,隨著爆發時間延長,新診斷出的男性比例有所下降。

67宗無症狀感染 47宗為女性

團隊進一步分析該院確診的2045個病例(男953例,女1092例)。輕中度組男性454例(佔所有男性47.6%),女性612例(佔所有女性56.0%);嚴重組男性387例(40.6%),女性404例(37.0%);危重組男性112例(11.8%),女性76例(7.0%)。

此外,研究人員在數據中發現了67例無症狀感染,其中47例是女性。這表明女性不僅在輕中度患者中佔很大比例,且在無症狀感染中也佔很大比例。數據又表明,1月20日前入院的男性患者多於女性,此後女性患者則比男性患者多。研究認為,而前期女性沒有被確診,不意味著女性沒有被感染,只是其症狀較輕或無症狀。

