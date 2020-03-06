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【新冠肺炎】中國為擺脫病毒源頭汙名 化身全球抗疫權威

國情動向 11:04 2020/03/06

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新冠肺炎疫情令國際社會都排斥中國，法新社分析，中國正試圖洗刷汙名修補形象，盼能以全球專家姿態，協助受疫情重創地區防疫。

分析稱，北京正試圖將新冠肺炎重新界定為全球疫情，而非屬於中國的疾病，於此同時，中國將檢測試劑盒等醫療用品及專家學者送至海外，還將診療手冊翻譯成各國語言。

分析指出，中國為擺脫病毒源頭汙名，化身全球抗疫權威

外交部副部長馬朝旭昨在記者會上表示，中國分享相關防控和診療技術，力所能及援助「許多國家」。一組專家團隊已帶著5000個病毒檢測試劑盒，和25萬片口罩前往伊朗。伊朗境內武漢肺炎死亡病例已增至107例。

中國外交部發言人趙立堅昨說，中國已向伊朗、巴基斯坦、日本和部分非洲國家提供病毒檢測試劑盒，「打擊中國境內疾病之際，我們將持續與他國合作，並提供援助。」

【新冠肺炎】內地研究：女性潛伏期更長 隔離應超過14天

【新冠肺炎】中央指導組專家：武漢有望3月底新增病例基本「清零」

隨著中國本土新增確診病例放緩，外國病例日益暴增，中國開始憂心境外移入病例，截止昨天境外移入中國的確診病例達36例，包括來自義大利和伊朗案例。包含北京在內的部分城市及省分，已針對從疫情嚴重國家入境的旅客實施14天隔離檢疫。

中國工信部發言人本週也表示，中國生產的防護服數量如今已超過湖北省需求，鼓勵企業出口，供應外國所需。

專家稱中國正標榜自己是抗疫權威

加州大學爾灣分校（UC Irvine）中國政治專家蘇黛瑞（Dorothy Solinger）認為，中國很可能會根據其成果，不斷標榜自己是處理疫情的「權威」。

中國一直強調這波疫情是場「全球戰役」，並質疑病毒的源頭。中國外交部本週表示，新型冠狀病毒的源頭「不一定在中國」，這個說法與先前的官方評估相互矛盾，當時當局稱，這類病毒可能來自販賣「野味」的武漢海鮮市場。

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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