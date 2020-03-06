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【新冠肺炎】孫春蘭武漢社區視察 住戶樓上高呼造假（多圖有片）

社會熱點 11:16 2020/03/06

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內地新型冠狀病毒肺炎（COVID-19，又稱武漢肺炎）疫情仍未平息，國務院副總理孫春蘭昨日率領中央指導組到武漢社區考察，其間有居民從家裡窗戶向正在考察的中央指導組喊「假的，全部是假的」。孫春蘭立即要求調查事件，強調杜絕形式主義、官僚主義。

社區物業假裝讓志願者送物資

孫春蘭於武漢社區視察。（影片截圖）

孫春蘭於武漢社區視察。（影片截圖）

孫春蘭昨到武漢青山區翠園社區的屋苑「開元公館」，實地察看社區防控和群眾生活保障情況。網傳短片顯示，多名住戶在樓上高叫「假的，全部是假的」。據有官方背景的微信公眾號「陶然筆記」報道，住戶主要反映的是社區物業假裝讓志願者送菜送肉給業主、實際工作不足的情況。

住戶反映物業造假（網上圖片）

「陶然筆記」稱，帖子裡關於現場的內容基本屬實。網上還流傳消息指，武漢市政府日前推出平價豬肉，但民眾根本買不到，認為是虛假宣傳。

武漢派人對社區居民逐一上門調查

針對民眾現場反映的困難和問題，孫春蘭立即要求省、市領導深入調查，不迴避矛盾，杜絕形式主義、官僚主義，要堅持務實作風，實事求是、切實解決問題，提升群眾滿意度。

大約四個小時後，中央指導組召開專題會議，研究進一步做好群眾生活保障工作，強調要打通生活物資供應和社區服務的「最後一公里」，做好社區群眾的心理疏導工作，讓他們居家生活更安心。

【新冠肺炎】中央指導組專家：武漢有望3月底新增病例基本「清零」

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「陶然筆記」又表示，老百姓在家裡關久了，生活物資採購、慢性病藥品採購、其他疾病就醫就診、患者複診交通通勤等等一系列問題都冒出來了，心理上出現焦慮、煩躁甚至怨氣很正常。百姓生活保障問題，是整個疫情防控武漢保衛戰、湖北保衛戰的一部分，不能靠蒙上眼睛來解決，只能靠真正弄清居民訴求、真正了解社區難處等紮實細致的工作去推動。

「陶然筆記」還透露，武漢市已派人對社區的3,000多戶居民逐一上門，入戶調查，了解民眾具體訴求後著手解決。

責任編輯：伍樂

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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